Moșteanu recunoaște în haosul rezerviștilor: „Sunt lucruri care se pot face mai bine și le vom face mai bine la următoarele mobilizări”

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a arătat într-o postare pe Facebook că a stat vineri de vorbă cu oamenii, rezerviștii din zona București-Ilfov care s-au prezentat la poligon. Moșteanu recunoaște totuși că lucrurile puteau fi făcute mai bine.

Inițiativa a venit după ce presa a relatat numeroase mărturii ale unor rezerviști care au criticat organizarea deficitară a mobilizării, cea din București și Ilfov. Unii dintre aceștia nici nu au apucat să tragă, deși le-au fost distribuite arme.

Acum, Ionuț Moșteanu, recunoaște că „Sunt lucruri care se pot face mai bine și le vom face mai bine la următoarea mobilizare”.

Aflat la baza Ministerului Apărării, ministrul Moșteanu a spus că „au existat cazuri cu probleme, dar izolate. Mobilizarea a fost bună. România are o armată profesionistă”. Ministrul a mai spus că inclusiv regulile NATO ne cer „aceste acțiuni de pregătire”.

„Este un exercițiu menit să vedem starea rezervei, să-i refamiliarizăm cu operațiunile, cu echipamentul nou”, spune Ministrul Apărării.

Întrebat ce se va întâmpla cu cei care au peste 40 de ani, cu eventuale probleme medicale, Moșteanu spune: „Acesta este scopul. Dimineața, când se prezintă la unitate, rezerviștii fac două controale: medical și psihologic. Dacă au probleme medicale, nu mai continuă ziua. Nu ajung aici”.

