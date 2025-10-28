Valentin Stan: Moșteanu a repetat că Ucraina trebuie să CÂȘTIGE acest război

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a criticat dur declarațiile ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, privind conflictul din Ucraina. Acesta l-a acuzat pe oficial de lipsă de înțelegere a realităților geopolitice și a complexității implicațiilor unui astfel de conflict. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.
Profesorul Valentin Stan îl taxează dur pe Ionuț Moșteanu pentru declarația sa privind șansele Ucrainei de a câștiga războiul cu Rusia. Acesta susține că astfel de declarații, precum cea a ministrului Apărării, pot fi periculoase, invocând chiar și avertismentul secretarului de stat american Marco Rubio, care a spus că astfel de poziții pot duce la prelungirea conflictului și a suferinței.
Noi am început de ieri să arătăm. Știm că suntem într-un context geopolitic complicat și luptăm ca să câștigăm. Moșteanu a repetat că Ucraina trebuie să câștige acest război. Pe probleme de securitate, unde suntem? Cine conduce țara? În gard? Cu ăștia? În câmp? Unde? Ai să vezi cu ce se ocupă securitatea. Am înțeles asta, că trebuie să ajutăm Ucraina să câștige războiul. Dar tot la fel este o realitate că oameni foarte importanți din lumea asta zic că ăsta-i prost. Rubio, care spune că cine zice asta e un om necinstit. Ce spune secretarul de stat american? Oameni necinștiți, se referă la Moșteanu, care spun că Ucraina poate câștiga războiul și care, în felul ăsta, nu fac altceva decât să alimenteze în continuare războiul, suferința, moartea pe câmpul de luptă și să înșele oamenii. Și să ofere perspective false acolo unde comunitatea internațională trebuie să lucreze pentru pace. Moșteanu face parte din această categorie, dar nu ca unul care, în mod conștient, acționează pentru a distruge speranțe, pentru a anula perspective, pentru a deteriora oportunități. Este doar un monument de prostie care nu înțelege nimic. Nu știe pe ce lume e. A ajuns într-un loc unde i se dă, de către unul, îl cheamă Vlad Gheorghiță, apă din păhăruțul ăla de plastic.