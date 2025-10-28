Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Moșteanu a repetat că Ucraina trebuie să CÂȘTIGE acest război

Valentin Stan: Moșteanu a repetat că Ucraina trebuie să CÂȘTIGE acest război

Malina Maria Fulga
28 oct. 2025, 08:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Moșteanu a repetat că Ucraina trebuie să CÂȘTIGE acest război

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a criticat dur declarațiile ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, privind conflictul din Ucraina. Acesta l-a acuzat pe oficial de lipsă de înțelegere a realităților geopolitice și a complexității implicațiilor unui astfel de conflict. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan îl taxează dur pe Ionuț Moșteanu pentru declarația sa privind șansele Ucrainei de a câștiga războiul cu Rusia. Acesta susține că astfel de declarații, precum cea a ministrului Apărării, pot fi periculoase, invocând chiar și avertismentul secretarului de stat american Marco Rubio, care a spus că astfel de poziții pot duce la prelungirea conflictului și a suferinței.

Noi am început de ieri să arătăm. Știm că suntem într-un context geopolitic complicat și luptăm ca să câștigăm. Moșteanu a repetat că Ucraina trebuie să câștige acest război. Pe probleme de securitate, unde suntem? Cine conduce țara? În gard? Cu ăștia? În câmp? Unde? Ai să vezi cu ce se ocupă securitatea. Am înțeles asta, că trebuie să ajutăm Ucraina să câștige războiul. Dar tot la fel este o realitate că oameni foarte importanți din lumea asta zic că ăsta-i prost. Rubio, care spune că cine zice asta e un om necinstit. Ce spune secretarul de stat american? Oameni necinștiți, se referă la Moșteanu, care spun că Ucraina poate câștiga războiul și care, în felul ăsta, nu fac altceva decât să alimenteze în continuare războiul, suferința, moartea pe câmpul de luptă și să înșele oamenii. Și să ofere perspective false acolo unde comunitatea internațională trebuie să lucreze pentru pace. Moșteanu face parte din această categorie, dar nu ca unul care, în mod conștient, acționează pentru a distruge speranțe, pentru a anula perspective, pentru a deteriora oportunități. Este doar un monument de prostie care nu înțelege nimic. Nu știe pe ce lume e. A ajuns într-un loc unde i se dă, de către unul, îl cheamă Vlad Gheorghiță, apă din păhăruțul ăla de plastic.

Mediafax
Secretarul general al ONU avertizează că omenirea nu a reușit să limiteze încălzirea globală: „Să ne recunoaștem eșecul”
Digi24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Cancan.ro
Joseph Adam, aproape de dezastru! Lamborghini-ul s-a făcut praf, dar a scăpat ca prin minune!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Afară cu Lukoil din țară? Ce poate face România după sancțiunile lui Trump împotriva Rusiei: „Avem deja un mecanism care poate fi extins”
Mediafax
Elon Musk provoacă Wikipedia cu lansarea propriei enciclopedii bazată pe inteligența artificială
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Cancan.ro
Femeia de 33 de ani care a ajuns în comă la Fundeni a murit! Ce acuzații grave de malpraxis mai are chirurgul din Sinaia care a operat-o
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Costuri uriașe pentru o piesă ascunsă de la mașinile asiatice moderne
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
O chitară electrică Gibson a lui Noel Gallagher de la Oasis, vândută la licitație
EDUCAȚIE Profesoară de biologie din Iași, prinsă de elevi pe un site de VIDEOCHAT, și-a dat demisia. La titularizare a luat nota 9.73
09:18
Profesoară de biologie din Iași, prinsă de elevi pe un site de VIDEOCHAT, și-a dat demisia. La titularizare a luat nota 9.73
POLITICĂ Claudiu Năsui a depus proiect pentru desfiinţarea pensiilor speciale ale primarilor: „Să eliminăm riscul că vor intra în vigoare prin CCR”
09:09
Claudiu Năsui a depus proiect pentru desfiinţarea pensiilor speciale ale primarilor: „Să eliminăm riscul că vor intra în vigoare prin CCR”
VIDEO EXCLUSIV Dezvăluirile reputatului avocat Marian Nazat despre TENEBRELE Justiției: “Sper să aibă cineva curajul să împiedice o întoarcere la practicile odioase din urmă cu câțiva ani” / Mesajul alarmant către Nicușor Dan: „Recomand Președintelui să citească cu mare ATENȚIE Constituția!”
09:00
Dezvăluirile reputatului avocat Marian Nazat despre TENEBRELE Justiției: “Sper să aibă cineva curajul să împiedice o întoarcere la practicile odioase din urmă cu câțiva ani” / Mesajul alarmant către Nicușor Dan: „Recomand Președintelui să citească cu mare ATENȚIE Constituția!”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.343. Zelenski anunță extinderea atacurilor cu rachete și drone asupra Rusiei
08:58
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.343. Zelenski anunță extinderea atacurilor cu rachete și drone asupra Rusiei
LUKOIL își vinde activele internaționale. Sancțiunile lui Trump ar putea forța compania rusă să plece din România. Carburanții riscă să se scumpească
08:54
LUKOIL își vinde activele internaționale. Sancțiunile lui Trump ar putea forța compania rusă să plece din România. Carburanții riscă să se scumpească