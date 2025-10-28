Valentin Stan: Moșteanu a repetat că Ucraina trebuie să CÂȘTIGE acest război

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a criticat dur declarațiile ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, privind conflictul din Ucraina. Acesta l-a acuzat pe oficial de lipsă de înțelegere a realităților geopolitice și a complexității implicațiilor unui astfel de conflict. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan îl taxează dur pe Ionuț Moșteanu pentru declarația sa privind șansele Ucrainei de a câștiga războiul cu Rusia. Acesta susține că astfel de declarații, precum cea a ministrului Apărării, pot fi periculoase, invocând chiar și avertismentul secretarului de stat american Marco Rubio, care a spus că astfel de poziții pot duce la prelungirea conflictului și a suferinței.