Parlamentarii AUR au depus moţiune simplă împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă. Luni, a avut loc dezbaterea documentului în plenul Senatului.

Moțiunea AUR împotriva ministrului Radu Miruță a fost dezbătută și votată luni seara, în plenul Senatului.

Din cei 103 senatori prezenți în sală, 66 au votat împotrivă, 34 pentru, iar 3 s-au abținut.

Moțiunea împotriva ministrului Radu Miruță a picat. Acesta a declarat, pentru Gândul, că le mulţumeşte celor de la AUR:

„Le mulţumesc celor de la AUR pentru că mi-au dat scena. Mi-au dat posibilitatea să le explic românilor ce-am făcut în 100 de zile la minister(…) A fi membru de partid nu e o boală. Boala este să te legi de el că e membru de partid fără să aibă nimic profesional în el”, a spus Miruţă după ce moţiunea sa a picat la vot.