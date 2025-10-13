Prima pagină » Actualitate » Ministrul Economiei, Radu Miruță, are emoții înainte de moțiunea de cenzură care îl vizează. „Sunt om, nu robot”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, are emoții înainte de moțiunea de cenzură care îl vizează. „Sunt om, nu robot”

13 oct. 2025, 16:36, Actualitate
Ministrul Economiei, Radu Miruță, are emoții înainte de moțiunea de cenzură care îl vizează. „Sunt om, nu robot”
Ministrul Economiei, Radu Miruță - Foto: Facebook/Radu Miruță
După cele 4 moțiuni de cenzură eșuate la votul din plenul Parlamentului, pe data de 7 septembrie, AUR atacă din nou miniștrii coaliției de guvernare. Luni, cel luat în vizor este ministrul USR al Economiei, Radu Miruță, pe care formațiunea politică inițiatoare îl acuză, printre altele, că a transformat ministerul într-o agenție de plasare a forței de muncă. 
Ministrul USR admite, în postarea sa, că așteaptă cu emoție moțiunea de cenzură care îl vizează. Însă, explică Radu Miruță, mandatul său de 100 de zile îi permite să arate fapte, realizări concrete, nu declarații retorice.
„Mă întreabă mulți, orele acestea, dacă am emoții înainte de moțiune. Răspunsul e simplu: desigur! Sunt om, nu robot. 😊
Dar emoțiile nu ne opresc din drum, din contră, ne motivează. Continuăm să ne facem treaba, pas cu pas, rezolvând problemele una câte una, așa cum ne-am asumat. Pentru mine azi a fost o zi de lucru obișnuită la minister, pâna acum.
Peste puțin timp voi fi din nou în fața Parlamentului. Abia aștept să prezint, cu onestitate și claritate, tot ce am reușit în cele peste 100 de zile de mandat. Fapte, nu vorbe” , a scris ministrul pe contul său de Facebook.

CONTEXT

Moțiunea simplă împotriva ministrului Economiei este votată azi în Senat. Radu Miruță este acuzat că a transformat instituția în „agenție de plasare a forței de muncă pentru USR”. Mai exect, moțiunea simplă îl critică pe ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță pentru „lipsă de viziune, incompetență managerială, politizare excesivă și incapacitate de a apăra interesele economice și strategice ale României”.

Liderul grupului senatorial al AUR, Petrișor Peiu, a depus, miercuri, în plen, moțiunea simplă intitulată „Ministrul Radu-Dinel Miruță, dovada vie că USR și PSD – PNL sunt aceeași mizerie. Ministerul Economiei, transformat în agenție de plasare a forței de muncă pentru membrii și simpatizanții USR”. Aceasta e semnată de 39 de senatori din Opoziție (28 de la AUR, 8 de la grupul Pace – Întâi România și 3 neafiliați).

De notat că moțiunile simple inițiate de parlamentari nu duc la demiterea unui ministru, chiar dacă sunt votate de majoritatea senatorilor.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

„Actorul” Miruță, mereu gata de filmare. Ministrul Economiei are mereu o lavalieră în piept și o cameră după el. Joacă în tot felul de scenete pentru rețelele sociale și pare preocupat mai degrabă de imagine decât de rezolvarea problemelor

Culmea negocierilor. Miruță urlă în PORTAVOCE la angajații nemulțumiți de la Damen: „Vreți dialog sau vreți să vorbiți singuri?”

