Moțiunea simplă împotriva ministrului Economiei este votată azi în Senat. Radu Miruță este acuzat că a transformat instituția în „agenție de plasare a forței de muncă pentru USR”. Mai exect, moțiunea simplă îl critică pe ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță pentru „lipsă de viziune, incompetență managerială, politizare excesivă și incapacitate de a apăra interesele economice și strategice ale României”.
Liderul grupului senatorial al AUR, Petrișor Peiu, a depus, miercuri, în plen, moțiunea simplă intitulată „Ministrul Radu-Dinel Miruță, dovada vie că USR și PSD – PNL sunt aceeași mizerie. Ministerul Economiei, transformat în agenție de plasare a forței de muncă pentru membrii și simpatizanții USR”. Aceasta e semnată de 39 de senatori din Opoziție (28 de la AUR, 8 de la grupul Pace – Întâi România și 3 neafiliați).
De notat că moțiunile simple inițiate de parlamentari nu duc la demiterea unui ministru, chiar dacă sunt votate de majoritatea senatorilor.
