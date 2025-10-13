După cele 4 moțiuni de cenzură eșuate la votul din plenul Parlamentului, pe data de 7 septembrie, AUR atacă din nou miniștrii coaliției de guvernare. Luni, cel luat în vizor este ministrul USR al Economiei, Radu Miruță, pe care formațiunea politică inițiatoare îl acuză, printre altele, că a transformat ministerul într-o agenție de plasare a forței de muncă.

Ministrul USR admite, în postarea sa, că așteaptă cu emoție moțiunea de cenzură care îl vizează. Însă, explică Radu Miruță, mandatul său de 100 de zile îi permite să arate fapte, realizări concrete, nu declarații retorice.

„Mă întreabă mulți, orele acestea, dacă am emoții înainte de moțiune. Răspunsul e simplu: desigur! Sunt om, nu robot.

Dar emoțiile nu ne opresc din drum, din contră, ne motivează. Continuăm să ne facem treaba, pas cu pas, rezolvând problemele una câte una, așa cum ne-am asumat. Pentru mine azi a fost o zi de lucru obișnuită la minister, pâna acum.

Peste puțin timp voi fi din nou în fața Parlamentului. Abia aștept să prezint, cu onestitate și claritate, tot ce am reușit în cele peste 100 de zile de mandat. Fapte, nu vorbe” , a scris ministrul pe contul său de Facebook. CONTEXT