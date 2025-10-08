AUR face primul pas pentru demiterea lui Nicușor Dan. Solicitarea e trimisă OFICIAL la președintele Senatului / Abrudean (PNL): E o aberație

AUR solicită oficial președintelui Senatului, Mircea Abrudean, să sesizeze Curtea Constituțională pentru demiterea din funcție a președintelui Nicușor Dan, în cazul în care analizele medicale vor demonstra că acesta are probleme psihice. Șeful Senatului spune pas solicitării. „Este o aberație”.

În adresa semnată de AUR se precizează că, „în cursul săptămânii trecute, președintele României a manifestat, în mai multe ocazii publice, un comportament atipic”, iar o parte semnificativă a opiniei publice își exprimă îngrijorarea cu privire la starea sa de sănătate și la capacitatea de exercitare în condiții optime a mandatului.

Reprezentanții AUR invocă articolul 146 lit. h) din Constituție și articolele. 44–45 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR.

„Stimate Domnule Președinte,

Avînd în vedere că, în cursul săptămînii trecute, Președintele României a manifestat, în mai multe ocazii publice, un comportament atipic, iar o parte semnificativă a opiniei publice își exprimă, în spațiul public și pe rețelele de socializare, îngrijorarea cu privire la capacitatea de exercitare în condiții optime a mandatului, consider că Parlamentul are datoria constituțională de a clarifica de îndată această situație, pentru asigurarea continuității funcțiilor statului și a încrederii publice.

În temeiul art. 146 lit. h) din Constituția României și al art. 44–45 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, vă solicit:

1) Să sesizați Curtea Constituțională a României (CCR) pentru constatarea existenței împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcției de Președinte al României, în măsura în care rezultă imposibilitatea temporară, din motive medicale, a titularului de a-și exercita atribuțiile.

2) Să dispuneți adresarea, cu celeritate, a solicitărilor de informații către Administrația Prezidențială, Ministerul Sănătății și Institutul Național de Medicină Legală, pentru punerea la dispoziție a oricăror date/înscrisuri relevante privind starea de sănătate a domnului Dan Nicușor, în calitate de titular al funcției de Președinte al României, strict în limitele permise de lege, cu obținerea prealabilă a consimțămîntului persoanei vizate sau, după caz, în temeiul unui interes public major prevăzut expres de lege.

3) Să transmiteți CCR, ca anexe la sesizare, documentele și informațiile relevante, inclusiv – dacă este cazul și cu respectarea legislației aplicabile – rezultatele unei evaluări/ expertize medico-legale efectuate de instituțiile competente, în vederea administrării probatoriului necesar soluționării cererii.

4) Să dispuneți marcarea, stocarea și transmiterea tuturor documentelor medicale în regim de „Confidențial – date sensibile de sănătate (GDPR)”, cu acces strict pe bază de necesitate, potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 și legislației naționale incidente.

5) Să informați Biroul permanent al Senatului cu privire la sesizarea transmisă și demersurile întreprinse, respectiv să dispuneți publicarea pe site-ul instituției a comunicărilor CCR, în limitele permise de regimul de confidențialitate.

În subsidiar, în ipoteza în care din documentația transmisă ar rezulta imposibilitatea definitivă de exercitare a funcției, vă rog să includeți în sesizare și solicitarea de constatare a vacanței funcției, potrivit art. 44 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 coroborat cu art. 97 din Constituție”, se arată în adresa AUR, publicată de infopolitic.

Șeful Senatului: Să facă și ei ceva

Șeful Senatului a primit solicitarea AUR, dar spune că nu are ce face. Abrudean spune că demersul AUR este doar de ochii lumii. „Să facă și ei ceva”, spune președintele Senatului, pentru Gândul.

„El îmi cere mie, ca președinte de Senat, să cer Curții Constituționale să constate că există condițiile pentru vacantarea funcției de președinte, ceea ce este o aberație. Președintele Senatului sau al Camerei nu poate solicita Curții decât după vacantarea poziției de președinte, care este în condițiile Constituției. Abia apoi poate unul din președinții celor două camere să ceară Curții Constituționale să constate că este vacantată și să urmeze restul procedurilor”, explică Abrudean, pentru Gândul.

