Rene Pârșan
07 ian. 2026, 13:00, Actualitate
Motiv de sărbătoare. Rapperul Tekashi 6ix9ine este foarte fericit că e vecin cu Maduro în închisoarea din Brooklyn

Rapperul american Tekashi 6ix9ine, aflat marți în Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn, a sărbătorit faptul că se află în aceeași închisoare cu președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, relatează EFE. „Urmează să am cea mai bună echipă de baschet pe care aţi văzut-o vreodată în închisoare”, a scris el într-o postare.

„Sunt pe cale să-l întâlnesc pe preşedintele Venezuelei. Sunt atât de norocos să fiu închis alături de preşedinţi”, a spus rapperul într-un videoclip postat pe contul său de Instagram înainte de a intra în centrul penitenciar pentru încălcarea perioadei de probă.

6ix9ine s-a declarat totodată bucuros să-l întâlnească pe Mangione, deţinut în centru pentru presupusa ucidere a lui Brian Thompson, directorul general al unei companii americane de asigurări de sănătate. Mangione a devenit un fel de idol, mai ales pe reţelele de socializare.

„Urmează să am cea mai bună echipă de baschet pe care aţi văzut-o vreodată în închisoare”, a scris el în postare.

Lume bună

Performerul, a cărui mamă este mexicană şi tatăl este portorican, şi-a amintit că în timpul unei încarcerări anterioare s-a aflat în aceeaşi închisoare cu artistul Sean „Diddy” Combs şi cu fostul preşedinte hondurian Juan Orlando Hernandez, precum şi cu alţi deţinuţi de profil înalt.

Rapperul s-a întors la închisoare

Rapperul s-a întors la închisoare unde execută o pedeapsă de trei luni, după ce un judecător a stabilit că a încălcat termenii perioadei de probă prin acumularea de noi incidente violente şi probleme juridice în timp ce se afla încă sub supraveghere judiciară.

Aceasta este a doua oară în ceva mai mult de un an când rapperul este condamnat la închisoare pentru încălcarea perioadei de probă.

