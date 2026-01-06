Prima pagină » Știri externe » Decăderea lui Maduro de la palat la tribunal. Scene tensionate în sala de judecată la audierea liderului de la Caracas în fața justiției americane

Mihai Tănase
06 ian. 2026, 09:25
Audierea lui Nicolas Maduro într-un tribunal federal din New York a fost departe de o simplă procedură juridică. Atmosfera tensionată, gesturile ostentative ale fostului lider venezuelean și confruntarea verbală cu un opozant din public au transformat momentul într-o scenă cu puternic impact simbolic, descrisă la fața locului de jurnalista Martha Kelner de la Sky News.

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a apărut luni pentru prima dată în fața unui judecător federal într-o sală de judecată din Manhattan, alături de soția sa, Cilia Flores, unde ambii au pledat nevinovat pentru toate acuzațiile care le sunt aduse.

Maduro a declarat în fața instanței că este „un om decent”, fiind adus sub escortă, în uniformă de deținut și cu cătușe la glezne, la câteva zile după capturarea sa de către armata americană într-o operațiune desfășurată la Caracas.

Toată scena dramatică a fost reletată de jurnalista Martha Kelner de la Sky News.

„L-am auzit pe Nicolas Maduro înainte să-l văd. Zgomotul lanțurilor de la gleznele sale a alertat sala de judecată plină de oameni cu privire la prezența președintelui venezuelean capturat chiar în fața ușii. Era exact ora prânzului, la etajul 26 al tribunalului federal din New York, cu ferestrele mari oferind o priveliște panoramică asupra orizontului Manhattanului și râului Hudson din depărtare.

Aproximativ 50 de jurnaliști, câteva zeci de membri ai publicului și o mână de polițiști de la Agenția Antidrog, organismul responsabil de construirea cazului împotriva lui, așteptau cu nerăbdare în galeria publică.

Decăderea lui Maduro

Cu trei zile în urmă, Maduro se bucura de opulența palatului său din Caracas. Acum se confruntă cu toată forța sistemului judiciar american, trecând de la președinte la inculpat într-un singur weekend lung.

Purta haine albastre și portocalii, furnizate de închisoare, și a fost adus în sala de judecată de doi șerifi federali americani. A stabilit un contact vizual intens cu anumite persoane din sala de judecată, urându-le „La mulți ani” de trei sau patru ori. A dat mâna cu șerifii și avocații apărării care stăteau de o parte și de alta a lui.

Soția sa, Cilia Flores, fosta primă doamnă, care este și ea acuzată, era în sala de judecată alături de el, stând la două locuri distanță de soțul ei. Părea să aibă o vânătaie la ochiul drept și purta un bandaj.

Audierea inițială în instanță este adesea foarte procedurală și monotonă, dar aceasta a fost cu totul altfel. Maduro a profitat de fiecare ocazie pentru a-și afirma nevinovăția și a insista că este în continuare președintele Venezuelei. Când i s-a cerut să-și confirme identitatea, el i-a spus judecătorului că a fost „capturat” și „răpit”, înainte ca judecătorul să-l întrerupă și să-i ceară să răspundă doar cu numele său.

Înainte de începerea ședinței, publicul din galerie a fost avertizat de un funcționar al instanței să rămână așezat și să păstreze tăcerea pe durata ședinței și să nu încerce să vorbească cu inculpatul.

Dar la sfârșitul ședinței a avut loc un moment surprinzător. În timp ce Maduro era scos din sala de judecată de către șerifii americani, un bărbat îmbrăcat în costum din galeria publică s-a ridicat și a început să strige la el în spaniolă. Au avut loc un schimb de replici concise, Maduro privindu-l fix pe bărbat.

Am aflat mai târziu că acel bărbat era Pedro Rojas, un venezuelan în exil, în vârstă de 33 de ani. Am vorbit cu el în fața tribunalului și mi-a spus că a fost deținut politic în Venezuela timp de patru luni în 2019 și că acum locuiește în statul american Georgia.

„I-am spus lui Nicolas Maduro Moros că va plăti”, mi-a spus el.

„Că Statele Unite ale Americii îl vor aduce în fața justiției. Că începând de astăzi, 5 ianuarie 2026, începe epoca de aur a Venezuelei.

Nicolas Maduro mi-a spus că este nevinovat și că este un om al lui Dumnezeu. I-am spus că și noi suntem oameni ai lui Dumnezeu, pentru că nu am atacat niciodată Biserica venezueleană, așa cum a făcut el în numeroase ocazii.””, spune jurnalista.

După încheierea ședinței, Maduro a fost dus înapoi la închisoare într-un convoi de mașini. Următoarea sa ședință este programată pentru luna martie. Consecințele arestării sale sunt necunoscute.

