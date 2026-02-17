Totul se reinventează. Cum profită hoții iscusiți de avantajele tehnologiei pentru fura bunuri din mașini

Escrocii inovativi de când lumea meșteresc constant trucuri noi, profitând de orice moment de neatenție al conducătorilor auto. Până acum eram obișnuiți cu metodele clasice, precum înțeparea discretă a unei roți pentru a forța oprirea mașinii sau interceptarea semnalului cheii pentru a debloca vehiculul de la distanță, dar autoritățile semnalează o nouă abordare.

O nouă metodă de furt din mașini le dă bătăi de cap șoferilor, mai ales în orașele aglomerate și în zonele turistice din Europa. Infractorii profită de o funcție de siguranță a vehiculelor și acționează în doar câteva secunde, după cum informează t-online.de.

Modus operandi

Metoda de furt este pusă în aplicare în zone cu trafic intens. Hoții urmăresc mașinile care circulă cu viteză redusă și provoacă intenționat o frânare bruscă. De regulă, un complice aflat în față frânează agresiv sau creează un obstacol, determinând șoferul din spate să oprească de urgență.

În momentul frânării, multe autoturisme noi deblochează automat ușile, iar complicii profită de acest lucru. Aflați de obicei pe scutere sau motociclete, se apropie rapid de vehicul, deschid ușile deblocate și sustrag genți, telefoane, laptopuri sau alte obiecte de valoare aflate pe scaunele din față sau din spate. Totul se petrece în câteva secunde, iar victimele rămân adesea în stare de șoc.

Metoda a fost semnalată în mai multe orașe și regiuni turistice populare din Europa. De altfel, zonele frecventate de turiști sunt ținte ideale, deoarece mulți călători au asupra lor bani, documente, telefoane sau echipamente foto.

Recomandările de bun simț

În acest context, specialiștii în siguranță rutieră recomandă:

Depozitarea obiectelor de valoare în portbagaj, înainte de plecare, nu pe scaune;

Blocarea manuală a ușilor imediat după pornirea motorului, dacă mașina permite acest lucru;

Păstrarea geamurilor închise în trafic aglomerat;

Menținerea unei distanțe suficiente față de vehiculul din față pentru a evita frânările bruște;

Evitarea confruntării directe cu atacatorii;

În cazul în care devii victimă, este important să rămâi calm, să nu încerci să urmărești infractorii și să anunți imediat poliția.

