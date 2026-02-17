Buzăul, sub cod portocaliu de ninsoare abundentă și viscol. Marcel Ciolacu a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență

Viscolul și ninsoarea abundentă anunțate de meteorologi cu cod portocaliu a alertat întregul sistem de intervenție din Buzău. Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, a anunţat că e pregătit pentru vicisitudinile anunțate. Fostul premier a mai precizat că a fost convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

ninsoare abundentă și viscol Județul Buzău se află sub avertizare Cod Galben și Cod Portocaliu de. Sunt prognozate depuneri de zăpadă de până la 20–50 cm, rafale de vânt de 60–85 km/h și vizibilitate redusă sub 50 de metri.

„A fost convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, iar toate instituțiile implicate sunt pregătite să intervină. Utilajele sunt mobilizate, stocurile necesare sunt asigurate, iar zonele sensibile ale județului sunt monitorizate permanent.

Ne concentrăm pe menținerea drumurilor practicabile, pe protejarea localităților expuse și pe intervenții rapide acolo unde situația o va impune.

Fac apel la responsabilitate și prudență din partea tuturor. Vom face tot ceea ce ține de noi pentru ca buzoienii să fie în siguranță pe toată durata acestui episod meteorologic”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău a adăugat că situația este sub control, iar coordonarea între instituții este permanentă.