MOTIVUL pentru care o badantă româncă din Italia, obeză și cu grad mare de invaliditate, a dat Primăria în judecată

O româncă în vârstă de 45 de ani, fostă badantă în Italia, care suferă de obezitate și cu un grad de invaliditate care a ajuns în timp la 75%, a fost reinclusă în lista de priorități pentru locuințe publice (edilizia residenziale pubblica – ERP) după ce Tribunalul Administrativ Regional (TAR) din Florența i-a admis contestația.

Din motive medicale și de accesibilitate, femeia refuzase mai multe locuințe sociale propuse și, din acest motiv, Primăria din Florența o exclusese din „graduatoria” (lista de repartizare).

Instanța administrativă a anulat, însă, decizia prin care fusese scoasă din listă, dispunând reinserarea ei. Judecătorii i-au dat dreptate, după ce cazul fusese amânat de 15 ori.

„Administrația a considerat în mod eronat că renunțarea la locuințe era bazată pe lipsa unei băi pentru persoane cu dizabilități, fără a cântări în mod rezonabil ansamblul motivelor reale și documentate ale renunțării — „motive medicale grave și documentate” (prevăzute de regulamentul municipal ca temei pentru o renunțare legitimă la repartizare) — legate de inaccesibilitatea fizică a imobilelor pe multiple planuri”, se consemnează în hotărârea judecătorilor, potrivit publicației LaNazione.it.

Comisia de atribuire a locuințelor a respins explicațiile femeii privind un apartament de pe via Pisana. Oficial, garsoniera — circa 30 m², cu un mezanin (etaj mai scund situat între parter și primul etaj) — fusese refuzată de fosta badantă, care mai refuzase anterior o altă ofertă, pe via Rocca Tedalda, la etajul al treilea, dar fără ascensor.

Din actele evaluate de comisia ERP reiese că locuința de pe via Pisana nu ar fi avut o baie adaptată pentru persoane cu dizabilități.

Potrivit avocatei care o reprezintă pe femeie, această cerință nu fusese impusă de solicitantă, deși starea ei fizică se agravează de la o zi la alta.

În schimb, dimensiunea redusă și mezaninul „locuibil”, unde ar fi urmat să fie amplasat patul, erau puternic incompatibile cu dificultățile motorii certificate.

La momentul depunerii cererii pentru locuință socială, în 2021, femeia avea un grad de invaliditate de 46%, care a crescut la 75% în cursul demersurilor pentru găsirea unei soluții locative.

După examinarea recursului formulat de avocatul Simone Zani (în fotografie), Tribunalul Administrativ Regional (TAR) a decis mai întâi suspendarea actului administrativ, semnalând erori formale în procedura urmată de Primăria Florența — lipsa notificării către părțile contrainteresate și nepublicarea recursului. A urmat decizia pe fond, care consfințește „victoria” româncei cu dizabilități.

În lunile recente, în pofida excluderii din listă, femeia a rămas în atenția serviciilor sociale ale Primăriei.

Acum, ea este cazată într-o structură din localitate, într-o cameră cu baie, iar bucătăria este comună cu alți beneficiari.

Neputând să mai lucreze, fiind îngrijitoare la domiciliu, atât timp cât sănătatea i-a permis, primește „ajutorul de incluziune și, după agravarea invalidității, o mică pensie.

Decizia TAR îi oferă acum speranța de a primi locuința socială la care are dreptul.