O badantă din Italia care a fost adoptată de o bătrână este acuzată de ABANDON. Pensionara, lăsată să trăiască fără căldură și în mizerie

O femeie în vârstă de 62 de ani este judecată de Curtea cu Jurați de la Lecce, provincie cu același nume din Italia, pentru că a abandonat o bătrână. Ea a lăsat-o pe mama ei adoptivă, în vârstă de 92 de ani care era în invaliditate totală, să trăiască în condiții precare, fără îngrijiri adecvate, fără căldură și în mizerie.

Fiica adoptivă, originară din Presicce-Acquarica, provincia Lecce, a fost inițial badanta femeii, dar aceasta din urmă a decis să o adopte și să îi lase ei toată moștenire.

Faptele invocate acoperă perioada 2012 – ianuarie 2019, anul în care bătrâna a murit în urma agravării stării sale de sănătate, într-o localitate din Basso Salento.

Cauza a fost încadrată inițial la rele tratamente și „înșelăciune asupra unei persoane lipsite de discernământ” din partea fostei badante, devenită fiica adoptivă a bătrânei.

La finalul primului proces însă, judecătorul Edoardo D’Ambrosio a eliminat capătul de acuzare privind înșelăciunea, pentru că procurorul ar fi procedat, după două arhivări anterioare, fără autorizarea judecătorului pentru cererea preliminară.

Magistratul a apreciat că nu sunt întrunite elementele pentru „rele tratamente”, ci pentru abandonarea unei persoane lipsite de capacitate, și a trimis dosarul înapoi la Parchet pentru continuarea demersurilor.

Acest caz a ajuns astfel în fața Curții cu Jurați de la Lecce, unde a avut loc prima ședință. Avocatul inculpatei, Vito Lisi, a ridicat excepții preliminare și a argumentat infirmitatea mintală a mamei adoptive.

Completul condus de judecătorul Pietro Baffa a decis că întreaga situație trebuie aprofundată în faza de judecată pe fond, fixând pentru 26 februarie debutul următoarei etape a procesului, administrarea probelor în ședință publică.

În sală a fost prezentă, ca parte civilă, o nepoată a defunctei, reprezentată de avocata Laura Remigi.

