Motivul pentru care se servește suc de roșii în avion. De ce această băutură capătă tot mai multă popularitate în rândul pasagerilor

Te-ai gândit vreodată de ce se servește suc de roșii la bordul avioanelor? Pasagerii au opțiunea de a consuma și această băutură, atunci când se află în aeronavă, făcând parte din lista lichidelor populare care se consumă în timpul călătoriei. Totuși, care este motivul, de fapt? Vezi mai jos detaliile.

La bordul avionului ai posibilitatea de a consuma mesele principale, în funcție de lungimea zborului. De altfel, pasagerii aflați la bordul aeronavei au multiple opțiuni, atunci când vine vorba despre băuturile pe care le pot consuma. Printre acestea se află și sucul de roșii, o băutură care se află pe lista preferințelor călătorilor. Totuși, care este motivul pentru care mulți pasageri preferă această băutură?

Motivul pentru care se servește suc de roșii în avion

Totul ține de modul în care este perceput gustul băuturii. De-a lungul timpului, au fost efectuate o serie de studii asupra popularității acestei băuturi. Există mai mulți factori care influențează capacitatea unui individ de a simți gustul dulce, însă este sporit gustul umami din această băutură. Gustul umami reprezintă al cincilea gust fundamental care apare în urma unor alimente precum: carne, brânză, roșii, ciuperci.

În timpul zborului, călătorii pot avea gustul mai diminuat din cauza unor factori precum: presiunea din cabină, umiditatea scăzută, zgomotul, arată Descopera.ro.

De altfel, consumul de suc de roșii în avion poate oferi organismului multiple beneficii. Este o băutură ce conține antioxidanți, minerle, vitamine (în special vitamina E) și licopen. În plus, este o sursă de proteine. Consumul unei căni cu suc de roșii ar putea să asigure necesarul zilnic de vitamina C. De altfel, aceeași cantitate consumată poate să acopere aproape un sfert din necesarul zilnic de vitamina A. Un pahar de suc de roșii conține 22 mg de licopen.

Sursă foto: Shutterstock (caracter ilustrativ)