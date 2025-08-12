Motivul pentru care sunt prezenți jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. „Nu trebuie să vă speriați!”

Într-o postare publică făcută de Jandarmeria Română, reprezentanții instituției explică de ce sunt prezenți jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Acest aspect nu trebuie să inducă o senzație de teamă, căci prezența lor are un caracter preventiv, susțin reprezentanții.

Astfel de misiuni preventive sunt desfășurate zilnic pentru siguranța publică. De aceea, persoanele care circulă cu metroul pot observa prezența jandarmilor, care poartă echipamentul din dotarea standard a structurii, în stații. De altfel, cetățenii pot să le solicite sprijinul, dacă situația necesită intervenția acestora.

Jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București

„Am primit mai multe fotografii cu prezența jandarmilor la metrou. Dacă îi întâlniți, nu trebuie să vă speriați! Nu înseamnă că s-a întâmplat ceva grav.

Prezența lor are un caracter preventiv și face parte din misiunile zilnice desfășurate pentru ca voi să fiți în siguranță.

„Bine, dar de ce sunt așa echipați?” – suntem întrebați.

Jandarmii pe care îi vedeți provin din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, iar echipamentul pe care îl poartă face parte din dotarea standard a acestei structuri.

Trebuie să știți că sunt acolo pentru siguranța voastră! Solicitați-le sprijinul, în situația în care aveți nevoie. Chiar și o fotografie, dacă vi se par a fi instagramabili 🙂”, se arată în postarea Jandarmeriei Române, pe Facebook.

Autorul recomandă:

Poliția a demarat 34 de percheziții în 5 județe din România într-un dosar de PROXENETISM. 10 suspecți au fost duși la audieri

Două femei, care s-ar fi ocupat cu „VRĂJITORIA”, au obținut peste 30.000 de euro de la o victimă. Suspectele, reținute pentru înșelăciune

Medici și farmaciști, implicați într-un dosar penal pentru DECONTAREA ilegală de medicamente. 39 de percheziții în Capitală și alte județe

Pagubă la bugetul statului de peste 10.000.000 de lei din contrabandă cu tutun. Polițiștii au reținut un bărbat și o femeie

Sursă foto: colaj Facebook Jandarmeria Română, Shutterstock