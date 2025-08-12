Prima pagină » Actualitate » Motivul pentru care sunt prezenți jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. „Nu trebuie să vă speriați!”

12 aug. 2025, 15:48, Actualitate
Într-o postare publică făcută de Jandarmeria Română, reprezentanții instituției explică de ce sunt prezenți jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Acest aspect nu trebuie să inducă o senzație de teamă, căci prezența lor are un caracter preventiv, susțin reprezentanții.

Astfel de misiuni preventive sunt desfășurate zilnic pentru siguranța publică. De aceea, persoanele care circulă cu metroul pot observa prezența jandarmilor, care poartă echipamentul din dotarea standard a structurii, în stații. De altfel, cetățenii pot să le solicite sprijinul, dacă situația necesită intervenția acestora.

„Am primit mai multe fotografii cu prezența jandarmilor la metrou. Dacă îi întâlniți, nu trebuie să vă speriați! Nu înseamnă că s-a întâmplat ceva grav.

Prezența lor are un caracter preventiv și face parte din misiunile zilnice desfășurate pentru ca voi să fiți în siguranță.

„Bine, dar de ce sunt așa echipați?” – suntem întrebați.
Jandarmii pe care îi vedeți provin din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, iar echipamentul pe care îl poartă face parte din dotarea standard a acestei structuri.

Trebuie să știți că sunt acolo pentru siguranța voastră! Solicitați-le sprijinul, în situația în care aveți nevoie. Chiar și o fotografie, dacă vi se par a fi instagramabili 🙂”, se arată în postarea Jandarmeriei Române, pe Facebook.

Sursă foto: colaj Facebook Jandarmeria Română, Shutterstock

