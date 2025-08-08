Două femei, care s-ar fi ocupat cu „VRĂJITORIA”, au obținut peste 30.000 de euro de la o victimă. Suspectele, reținute pentru înșelăciune

Două femei din Giurgiu, care pretindeau că se ocupă cu acte de „vrăjitorie”, au reușit să obțină 30.950 de euro de la o victimă, prin constrângeri și amenințări. Oamenii legii au demarat, joi 7 august, două percheziții domiciliare în București și Giurgiu, unde au găsit sume de 101.500 de lei, respectiv 12.350 de euro.

„Ieri, 7 august 2025, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 21 Poliție, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Giurgiu, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de înşelăciune, prejudiciul fiind de 30.950 de euro.”, au transmis autoritățile.

Infracțiunea a avut loc între 6 iunie și 17 iunie, anul acesta, timp în care au indus o eroare o persoană și au constrâns-o să le trimită suma de 30.950 de euro.

„În fapt, în perioada 6 iunie – 17 iunie 2025, o femeie, cu sprijinul altei femei, ambele utilizând calități mincinoase, respectiv prezentându-se pe rețele de socializare că dețin puteri supranaturale și că realizează diverse ritualuri oculte, ar fi indus în eroare o persoană, sub pretextul că, prin metode specifice actelor de vrăjitorie, îi va rezolva diferite probleme personale, context în care ar fi determinat-o și ar fi constrâns-o pe aceasta să îi remită 30.950 de euro.”, mai precizează sursa citată.

Oamenii legii au aflat că, deși victima a dorit să pună punct acestei afaceri, cele două vrăjitoare au amenințat-o și au constrâns-o să le trimită alte sume de bani.

Din cercetări, s-a mai stabilit că, în momentul în care persoana vătămată dorea să încheie aceste acțiuni, cele două bănuite ar fi amenințat-o și ar fi constrâns-o moral, să le remită în continuare sume de bani.

În vederea administrării materialului probator, la data de 7 august 2025, au fost puse în executare două mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, printre care dispozitive electronice pe care acestea le-ar fi utilizat, documente și obiecte folosite la efectuarea de ritualuri oculte și acte de vrăjitorie.

De asemenea, au fost identificați și ridicați 101.500 de lei și 12.350 de euro. Cele două femei au fost depistate și conduse la audieri.

În baza probatoriului administrat în cauză, față de acestea a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate în fața instanței, cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secţiei 21 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.”, a mai spus sursa citată.

FOTO: captură video Poliția Română

VIDEO: Poliția Română