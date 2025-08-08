Poliția a demarat 34 de percheziții în 5 județe din România într-un dosar de PROXENETISM. 10 suspecți au fost duși la audieri

Agenții din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au descins în cursul zilei de joi 7 august la 34 de locații din Constanța București, Tulcea, Prahova și Buzău, într-o acțiune de amploare ce vizează o rețea de proxenetism. 10 persoane au fost duse la audieri.

Activitatea infractorilor s-ar fi desfășurat pe o perioadă de aproximativ șase ani, între 2018 și 2024, timp în care șefii grupării au racolat mai multe femei pe care le-ar fi determinat să practice prostituția.

„În cursul zilei de ieri, 7 august, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au pus în aplicare 34 de mandate de percheziție domiciliară, în județul Constanța, municipiul București și județele Tulcea, Prahova și Buzău, într-un dosar care vizează săvârșirea mai multor infracțiuni de proxenetism.

Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că, în anumite intervale de timp, determinate, cuprinse în perioada 2018-2024, persoanele în cauză ar fi determinat mai multe femei și le-ar fi înlesnit practicarea prostituției, cu scopul de a obține foloase patrimoniale.”, a transmis Poliția Română.

Oamenii legii au descoperit că, pentru a nu atrage atenția autorităților, presupușii proxeneți ar fi schimbat frecvent zona unde ar fi desfășurat activitatea. În urma perchezițiilor, 10 persoane au ajuns în fața procurorilor pentru audieri.

„Metodele folosite de către persoanele cercetate ar fi presupus deplasarea în diverse localități din țară și schimbarea locațiilor, unde s-ar fi desfășurat activitatea de prostituție, la diferite perioade de timp, pentru a nu atrage atenția organelor de urmărire penală, dar și în scopul îngreunării documentării și probării activității infracționale. La finalizarea perchezițiilor, 10 persoane cercetate au fost conduse la sediu pentru audieri. Activitățile au fost sprijinite de polițiști din cadrul structurilor I.P.J. Constanța, precum și de jandarmi ai Grupării de Jandarmi Mobilă „Tomis” Constanța.”, a mai precizat sursa citată.

