Motivul pentru care un bebeluș din Gorj a fost înregistrat pe numele altei persoane. GREȘEALA făcută de mama copilului

Polițiștii din județul Gorj au deschis o anchetă pentru fals în declarații și neglijență în serviciu, în cazul unei tinere de 26 de ani din Târgu Cărbunești, care a mers să nască la spital folosindu-se de actul de identitate al unei rude.

Inițial, bebelușul a fost înregistrat pe numele altei persoane, însă eroarea a fost ulterior corectată de cadrele medicale.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj a informat că agenți din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale fac cercetări pentru fals în declaraţii şi neglijenţă în serviciu după ce un medic al Spitalului Târgu Cărbuneşti a sesizat, miercuri, că un nou-născut a fost înregistrat pe numele altei persoane.

„Din cercetări a reieşit faptul că, la data de 16 septembrie a.c., o tânără de 26 de ani, din Târgu Cărbuneşti, care s-a prezentat la spital pentru a naşte, ar fi prezentat cadrelor medicale un document de identitate care aparţinea unui alt membru al familiei, nou-născutul fiind înregistrat pe numele acelei persoane. Ulterior, când s-a constatat eroarea, cadrele medicale au remediat situaţia”, potrivit sursei citate.

Potrivit Observator TV, mama bebeluşului, o tânără de etnie romă, s-a prezentat la spital cu buletinul unei rude şi, din greşeală, şi-a înregistrat nou-născutul pe numele persoanei respective.

Ulterior, cadrele medicale au sesizat eroarea, iar documentele au fost corectate.