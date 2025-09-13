Prima pagină » Actualitate » MOTIVUL pentru care unele scrisori nu ajung niciodată la destinaţie, într-o comună din România. Primar: „Din păcate, noi nu avem ce să facem”

MOTIVUL pentru care unele scrisori nu ajung niciodată la destinaţie, într-o comună din România. Primar: „Din păcate, noi nu avem ce să facem”

13 sept. 2025, 22:27, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

În comuna bihoreană Sânmartin  există doar un singur poştaş, care trebuie să acopere nouă localităţi, astfel că scrisorile nerecomandate nu ajung niciodată la destinaţie.

Cei mai noroscoși sunt clienţii care primesc recomandate, pentru că acestea au nevoie de semnătură.

În acest context, oamenii sunt revoltaţi pentru că pierd documente importante, despre care nici nu ştiu că le-au ajuns prin poştă.

Este şi cazul unui şofer care lucrează în Germania şi care a pierdut alocaţia copiilor din acea ţară pentru că nu a primit actele necesare.

„Autoritățile germane virează lunar diferența între alocația din România și cea de acolo, care este 255 de euro, dar recent mi-au expediat niște formulare de reînnoire a dosarelor de alocație. Nu le-am primit, nu le-am completat, așa că au tăiat alocațiile”, a povestit bărbatul pentru Bihoreanul.ro.

El a aflat că i-au fost expediate documentele la adresa de domiciliu, din Sânmartin, abia când alocația n-a mai intrat pe cardurile copiilor și a pus întrebări la autoritățile din Germania.

„Așa am aflat că de două ori mi-au trimis formularele. Când le-am spus că nu le-am primit, nici nu m-au crezut”, a spus bărbatul.

Soția sa s-a dus la unicul ghișeu poștal din Sânmartin, aflat în satul Băile 1 Mai, și așa a aflat că, de fapt, corespondența nu este distribuită de poștaș!

„I-a zis soției mele că e singurul factor poștal pentru 9 localități și că n-are cum să meargă în toate satele cu corespondența, așa că nu se deplasează decât cu recomandatele, pentru care este nevoie de semnătură de primire. Mi se pare aberant! Noi ce vină avem?”, s-a plâns bărbatul.

Primarul din Sânmartin, Cristian Laza, a confirmat că în comună este un singur oficiu poștal, în Băile 1 Mai, și tot un singur angajat.

„Am oferit Poștei Române și un spațiu gratuit, în clădirea Primăriei. Nu l-au vrut, spun că nu au angajați. Din păcate, noi nu avem ce să facem”, a precizat edilul pentru sursa citată.

FOTO – Caracter ilustrativ: Facebook

