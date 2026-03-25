Motorina a trecut de 10 lei pe litru și la pompele Petrom din Capitală, după cea mai mare scumpire a carburanților de la începutul războiului

Bianca Dogaru
Motorina standard depășește pragul istoric de 10 lei pe litru în stațiile Petrom, după o creștere masivă aplicată miercuri, 25 martie. Liderul pieței se alătură astfel rețelelor OMV, Rompetrol și Lukoil, care au trecut de această valoare zilele trecute. În acest moment, un plin de motorină costă cu oeste 128 de lei mai mult față de prima zi a anului, fapte ce pune o presiune uriașă pe bugetele tuturor românilor.

Șoferii primesc o lovitură grea la buzunar

Miercuri, prețul benzinei a urcat cu 15 bani, în timp ce motorina a crescut cu 20 de bani pe litru. Această mișcare reprezintă cel mai mare salt de preț dintr-o singură etapă de la începutul războiului dintre SUA și Iran. Doar în luna martie, clienții au suportat 14 majorări succesive. Acestea au adunat un plus de 1,32 lei pentru benzină și 1,76 lei pentru motorină în doar câteva săptămâni.

Analiza datelor arată o realitate cruntă: față de 31 decembrie 2025, motorina este mai scumpă cu peste 34%, iar benzina cu 28%. Singura veste care a părut pozitivă în tot anul a fost o reducere minusculă, de numai 4 bani, înregistrată pe 5 ianuarie.

Cât costă un plin de 50 de litri

Pentru un plin de benzină, posesorii de mașini achită acum 464 de lei, spre deosebire de cei 362 de lei de la finalul anului trecut. Situația este și mai gravă pentru vehiculele diesel. În cazul acestora, costul total pentru 50 de litri a depășit bariera critică de 500 de lei.

În București, prețurile la stațiile Petrom variază între 9,28 și 9,30 lei pentru benzină, în timp ce motorina se vinde cu până la 10,04 lei. Rețeaua MOL rămâne singura unde motorina costă sub 10 lei, însă prețul de 9,99 lei din anumite stații de pe autostrăzi indică faptul că această situație este doar temporară.

