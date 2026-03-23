Vești bune pentru șoferi. CNIR anunță progrese pe Autostrada Transilvania. Tronsonul Chibriș-Biharia ar putea fi gata înainte de termen

CNIR a anunțat că lucrările pe subsecțiunea Chibriș-Biharia de pe A3 au atins un stadiu de execuție de 35%. Progresul a fost înregistrat la opt luni de la debutul șantierului, pe fondul unei mobilizări care include peste 400 de muncitori și 250 de utilaje.

Conform datelor transmise de CNIR, constructorul român a finalizat montarea grinzilor pe 10 dintre cele 18 pasaje prevăzute în proiect. În zonele mlăștinoase s-a lucrat la coloanele de beton, iar volumul de umpluturi realizat până în prezent depășește un milion de metri cubi, adică peste jumătate din totalul necesar.

Deși graficul de execuție a fost influențat de perioada iernii, ritmul actual permite autorităților să vizeze un termen ambițios. CNIR a precizat că obiectul este finalizarea lucrărilor și deschiderea traficului pe acest tronson din Bihor înainte de termenul prevăzut în contract.

“Se lucrează intens la terasamente, poduri, coloane de beton în zonele mlăștinoase, taluzări sau montarea grinzilor. În același timp, continuă armarea și betonarea plăcilor la poduri. Peste 1 milion de metri cubi de umplutură au fost deja realizați – mai mult de jumătate din total, iar grinzile au fost deja montate pe primele 8 structuri, urmând în aprilie să fie montate pe următoarele 6. Avem deja primul strat de asfalt pe circa 2,5km. Începând de săptămâna viitoare, constructorul reia și activitatea de așternere a balastului stabilizat, iar în următoarea săptămână intră ”în pâine” și echipa de asfalt, cu un flux estimat la 2.000–3.000 de tone așternute pe zi,” a transmis Horațiu Cosma.

