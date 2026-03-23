Bianca Dogaru
Creșterea prețului petrolului funcționează pentru economiile importatoare, așa cum este și cea a României, ca o taxă suplimentară aplicată direct pe transport, producție și consum. Un studiu recent realizat de IZA pe zece mari state arată că scumpirea țițeiului tinde să împingă inflația în sus într-un mod accelerat. Efectul nu se oprește doar la pompă, ci se transmite rapid prin agricultură, industrie și costurile de import. Astfel, costurile de finanțare rămân ridicate pentru o mai lungă perioadă de timp. 

Relația dintre petrol și inflație nu este una egală. Primul val inflaționist începe întotdeauna la pompă, când benzina și motorina se scumpesc și cresc cheltuielile gospodăriilor. Al doilea val lovește direct companiile prin costuri de logistică. Orice produs care trebuie adus din fabrică pe raft devine mai scump atunci când carburanții cresc, pentru că transportul și alimentele sunt sectoarele cele mai sensibile la aceste șocuri. Banca Națională a României a estimat că, în anii de vârf ai șocului energetic, combustibilii au adăugat până la două puncte procentuale la rata anuală a inflației.

Al treilea val, deși mai puțin vizibil, este adesea cel mai periculos pentru stabilitatea economică. Petrolul scump deteriorează balanța comercială și pune presiune pe cursul de schimb, deoarece factura de import pentru produsele energetice crește masiv. În 2022, de exemplu, România a plătit pentru importul de combustibili aproximativ 7,4 miliarde de euro, o sumă aproape triplă față de anul precedent. Aceste costuri mari reduc profiturile firmelor energo-intensive și scad capacitatea de consum a populației.

În etapa finală, șocul energetic se transformă într-o problemă generală de prețuri prin așa-numitele efecte de runda a doua. Creșterea inflației indusă de petrol este urmată de obicei de presiuni pentru majorări salariale și scumpiri în sectorul serviciilor. România rămâne extrem de vulnerabilă la aceste oscilații pentru că importă 71% din necesarul de petrol. Datele oficiale din februarie 2026 confirmă această situație dificilă, după ce țara noastră a înregistrat o inflație de 8,3% pe metodologia europeană, cea mai ridicată rată din întreaga Uniune Europeană.

