Liderul PNL, Dan Motreanu, ar trebui să fie anunţat de cineva din partid că Guvernul Adrian Veştea a picat la vot, în plenul parlamentului, iar acum preşedintele Nicuşor Dan încearcă să desemneze alt şef de guvern.

Potrivit celei mai noi postări a lui Motreanu, acesta a rămas blocat încă la momentul în care preşedintele a numit un premier liberal fără să anunţe şi partidul.

Prim-vicepreşdintele PNL aruncă pisica moartă în curtea PSD căruia încearcă să-i explice motivul supărării PNL şi să afle care ar fi reacţia social democraţilor dacă ar trece printr-un scenariu asemănător.

„Imaginați-vă următorul scenariu… Duminică dimineața, ora 9:00. Președintele României îl desemnează pe un primar PSD (de ce nu chiar Constantin Toma?) pentru funcția de prim-ministru. Înainte de desemnare, nu îl anunță pe președintele PSD, Sorin Grindeanu. Nici primarul care urmează să fie desemnat premier nu îl anunță pe Sorin Grindeanu, deoarece i se cere să păstreze secretul. „Interesul național” cere discreție. Așa îi spun unii președintelui. PNL anunță imediat că susține candidatul PSD desemnat și începe să facă „jocuri” în interiorul PSD. PSD se opune oficial acestei desemnări”, îşi începe Motreanu povestea.

Acesta continuă relatarea „imaginară” cu un scenariu care pare desprins din episodul prin care a trecut recent PNL când s-a trezit cu premier liberal desemnat de preşedinte fără să fi fost anunţată şi conducerea partidului, în prealabil.