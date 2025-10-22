„Mukbang” sau cum să mănânci până mori – ia amploare în mediul online. Fascinația pentru trendul care face victime

Trendul „Mukbang” a apărut în Coreea de Sud în jurul anului 2010, din nevoia oamenilor de a se conecta cu semenii lor. Doar că ei nu o făceau faţă în faţă, ci prin intermediul unei platforme locale de streaming, AfreecaTV. Momentul în care se conectau cu ceilalţi era unul bine ales: atunci când luau masa.

Deși totul pare cât se poate de normal până aici, în timp, trendul Mukbang a ajuns pe Youtube și pe Tik Tok, evolând într-o manieră total nefericită.

Astfel că, farfuriile din fața celor care se filmau erau tot mai mari, mâncărurile aveau culori tot mai dubioase, sosurile erau iuți-fluorescente, iar reacțiile vloggerilor tot mai teatrale. Făceau toate astea pentru a capta atenția urmăritorilor in mediul online, iar această atenție a venit, nu de puține ori, cu un preț prea mare: colaps fizic.

Copiii au devenit însă tot mai fascinați de acest trend și nu puțini au fost cei care încercat să facă și ei la fel ca protagoniștii.

„Copiii nu-și dau seama că sunt prinși într-un joc senzorial pe care nu îl controlează. Pe măsură ce clipurile devin mai zgomotoase auditiv, creierul este învățat să răspundă doar la ‘premii’ rapide. Plăcerea autentică, care cere timp și prezență, pierde teren, iar comportamentul devine tot mai grăbit, mai impulsiv”, spune psihologul Andreea Dumitru, pentru totuldespremame.ro.

Din nefericire, mulți copii și tineru nu fac diferența între plăcerea senzorială și conexiunea umană, iar asta îi face să devină vulnerabili. Ei se confruntă apoi cu tulburări alimentare, își văd imaginea corporală distorsionată și devin și dependenți de internet.

„Masa ar trebui să fie un moment de conectare în familie, nu un spectacol pentru public. Este trist că a devenit un sport pentru spectatori – o oglindă a societății moderne”, spune Aisling Pigott, purtător de cuvânt al Asociației Britanice de Dietetică și nutriționist acreditat, potrivit Daily Mail.

Și alți experți au observat că fenomenul mukbang, în care oamenii se filmează mâncând porții uriașe de mâncare, capătă tot mai multă amploare, inclusiv în rândul copiilor. Glen Donnar, cercetător la Universitatea RMIT din Melbourne, a spus că videoclipurile cu minori atrag audiențe mixte.

„Unii urmăresc pentru că li se pare drăguț sau amuzant, alții o fac pentru a critica modul în care părinții își expun copiii sau promovează obiceiuri alimentare extrem de nesănătoase”, a precizat el.

Victimele trendului Mukbang

Trendul „Mukbang” a făcut și câteva victime. În Turcia, un tânăr influencer cunoscut pentru sesiunile sale de mukbang a murit la numai 24 de ani din cauza complicațiilor provocate de obezitate.

Efecan Kultur, care adunase peste 155.000 de urmăritori pe TikTok, era spitalizat din decembrie 2024, suferind de probleme respiratorii și mobilitate redusă. În ultimele luni de viață, acesta era imobilizat la pat și respira cu ajutorul aparatelor.

În China, Pan Xiaoting, o vloggeriță cunoscută pentru transmisiunile ei live de 10 ore, a murit după ce a mâncat circa 10 kilograme de mâncare într-o singură sesiune. Autopsia a indicat o ruptură gastrică cauzată de acumularea excesivă de alimente nedigerate. Și, din păcate, exemplele mai pot continua.

