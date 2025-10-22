Prima pagină » Actualitate » „Mukbang” sau cum să mănânci până mori – ia amploare în mediul online. Fascinația pentru trendul care face victime

„Mukbang” sau cum să mănânci până mori – ia amploare în mediul online. Fascinația pentru trendul care face victime

22 oct. 2025, 17:53, Actualitate
„Mukbang” sau cum să mănânci până mori - ia amploare în mediul online. Fascinația pentru trendul care face victime
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

TrendulMukbang” a apărut în Coreea de Sud în jurul anului 2010, din nevoia oamenilor de a se conecta cu semenii lor. Doar că ei nu o făceau faţă în faţă, ci prin intermediul unei platforme locale de streaming, AfreecaTV. Momentul în care se conectau cu ceilalţi era unul bine ales: atunci când luau masa.

Deși totul pare cât se poate de normal până aici, în timp, trendul Mukbang a ajuns pe Youtube și pe Tik Tok, evolând într-o manieră total nefericită.

Astfel că, farfuriile din fața celor care se filmau erau tot mai mari, mâncărurile aveau culori tot mai dubioase, sosurile erau iuți-fluorescente, iar reacțiile vloggerilor tot mai teatrale. Făceau toate astea pentru a capta atenția urmăritorilor in mediul online, iar această atenție a venit, nu de puține ori, cu un preț prea mare: colaps fizic.

Copiii au devenit însă tot mai fascinați de acest trend și nu puțini au fost cei care încercat să facă și ei la fel ca protagoniștii.

Copiii nu-și dau seama sunt prinși într-un joc senzorial pe care nu îl controlează. Pe măsură ce clipurile devin mai zgomotoase auditiv, creierul este învățat răspundă doar la ‘premiirapide. Plăcerea autentică, care cere timp și prezență, pierde teren, iar comportamentul devine tot mai grăbit, mai impulsiv”, spune psihologul Andreea Dumitru, pentru totuldespremame.ro.

Din nefericire, mulți copii și tineru nu fac diferența între plăcerea senzorială și conexiunea umană, iar asta îi face să devină vulnerabili. Ei se confruntă apoi cu tulburări alimentare, își văd imaginea corporală distorsionată și devin și dependenți de internet.

„Masa ar trebui să fie un moment de conectare în familie, nu un spectacol pentru public. Este trist că a devenit un sport pentru spectatori – o oglindă a societății moderne”, spune Aisling Pigott, purtător de cuvânt al Asociației Britanice de Dietetică și nutriționist acreditat, potrivit Daily Mail.

Și alți experți au observat fenomenul mukbang, în care oamenii se filmează mâncând porții uriașe de mâncare, capătă tot mai multă amploare, inclusiv în rândul copiilor. Glen Donnar, cercetător la Universitatea RMIT din Melbourne, a spus videoclipurile cu minori atrag audiențe mixte.

Unii urmăresc pentru li se pare drăguț sau amuzant, alții o fac pentru a critica modul în care părinții își expun copiii sau promovează obiceiuri alimentare extrem de nesănătoase”, a precizat el.

Efecan Kultur din Turcia a murit la doar 24 de ani. Acesta facea Mukbang

Efecan Kultur din Turcia a murit la doar 24 de ani. Acesta facea Mukbang

Victimele trendului Mukbang

Trendul Mukbang” a făcut și câteva victime. În Turcia, un tânăr influencer cunoscut pentru sesiunile sale de mukbang a murit la numai 24 de ani din cauza complicațiilor provocate de obezitate.

Efecan Kultur, care adunase peste 155.000 de urmăritori pe TikTok, era spitalizat din decembrie 2024, suferind de probleme respiratorii și mobilitate redusă. În ultimele luni de viață, acesta era imobilizat la pat și respira cu ajutorul aparatelor.

În China, Pan Xiaoting, o vloggeriță cunoscută pentru transmisiunile ei live de 10 ore, a murit după ce a mâncat circa 10 kilograme de mâncare într-o singură sesiune. Autopsia a indicat o ruptură gastrică cauzată de acumularea excesivă de alimente nedigerate. Și, din păcate, exemplele mai pot continua.

Autorul recomandă:

Tânărul celebru pe TikTok, pentru clipurile în care consuma cantități enorme de mâncare, a murit. Mukbang”, un trend PERICULOS pentru adolescenți

Citește și

EXCLUSIV Val de scrisori către Bolojan de la primari: „Vom îngheța cu toții la propriu. 4.309 apartamente nu au apă caldă și căldură.” Solicitarea edilului din Dâmbovița a lăsat rece Guvernul
18:06
Val de scrisori către Bolojan de la primari: „Vom îngheța cu toții la propriu. 4.309 apartamente nu au apă caldă și căldură.” Solicitarea edilului din Dâmbovița a lăsat rece Guvernul
ULTIMA ORĂ Bogdan Ivan promite modificări legislative după TRAGEDIA din cartierul Rahova: Explozia putea fi evitată
17:46
Bogdan Ivan promite modificări legislative după TRAGEDIA din cartierul Rahova: Explozia putea fi evitată
ULTIMA ORĂ Ce facem dacă ne invadează Rusia? Șeful Statului Major ne liniștește: „Armata română e foarte bine pregătită!” / Ce riscă rezerviștii care n-au venit la mobilizare
17:44
Ce facem dacă ne invadează Rusia? Șeful Statului Major ne liniștește: „Armata română e foarte bine pregătită!” / Ce riscă rezerviștii care n-au venit la mobilizare
DEZVĂLUIRI Lui Piedone i-a fost prelungit controlul judiciar. Acesta a depus deja contestaţie
17:42
Lui Piedone i-a fost prelungit controlul judiciar. Acesta a depus deja contestaţie
CONTROVERSĂ Turcan îl acuză pe Grindeanu că ar avea informații „pe surse” de la CCR: Arată cât de adâncă e rețeaua de influență lăsată de PSD în sistem
17:22
Turcan îl acuză pe Grindeanu că ar avea informații „pe surse” de la CCR: Arată cât de adâncă e rețeaua de influență lăsată de PSD în sistem
LEGE Cum poți să devii moștenitor legal, dacă nu ești rudă directă cu persoana decedată
17:18
Cum poți să devii moștenitor legal, dacă nu ești rudă directă cu persoana decedată
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Digi24
Șeful Armatei Române: „Ne pregătim ca pentru un război”. Declarațiile lui Gheorghiţă Vlad privind trimiterea de trupe în Ucraina
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună
Digi24
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
O bunicuţă din Gorj s-a trezit fără 77.000 de lei, după ce nepoata ei s-a apucat de făcut tranzacţii bancare
StirileKanalD
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
KanalD
Boala care face ravagii în spitalele de pediatrie din România. La ce simptome trebuie să fie atenți părinții
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Obiect spațial CIUDAT, găsit în flăcări de muncitori
Capital.ro
România a pierdut o legendă. Teatrul Naţional a anunțat decesul. A fost o stea de nivel internațional
Evz.ro
Stagiul militar voluntar. Cine trebuie să susțină testele de selecție
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Este INCREDIBIL ce i-a șoptit Ahmed lui Dorobanțu la ureche! Veronica aude discuția și se schimbă la față: "Ce? Stai așa!". Lia și Daniel intervin imediat: "Îmi e milă de el!". Până unde s-a ajuns e greu de imaginat. Camerele n-au mai contat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Astronomii au descoperit un pod gigantic care conectează două galaxii
EXTERNE Ucraina va cumpăra 120 de avioane Gripen din Suedia. „Pentru armata noastră sunt o prioritate”
18:36
Ucraina va cumpăra 120 de avioane Gripen din Suedia. „Pentru armata noastră sunt o prioritate”
HOROSCOP Cele cinci zodii care vor avea NOROC până pe 26 octombrie 2025. Este o perioadă oportună pentru a-și valorifica șansele în carieră și în dragoste
18:32
Cele cinci zodii care vor avea NOROC până pe 26 octombrie 2025. Este o perioadă oportună pentru a-și valorifica șansele în carieră și în dragoste
COMUNICAT Fashion Talk by IQOS, prezentat de Zarug la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week. Moda a depășit limitele catwalk-ului
18:07
Fashion Talk by IQOS, prezentat de Zarug la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week. Moda a depășit limitele catwalk-ului
VIDEO Mai avem politică externă? Oana Țoiu, expediată de Marco Rubio. Ștefan Popescu: „Trebuia să stai O ORĂ la discuții”
17:57
Mai avem politică externă? Oana Țoiu, expediată de Marco Rubio. Ștefan Popescu: „Trebuia să stai O ORĂ la discuții”
ULTIMA ORĂ Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR. Dragoș Pîslaru: Următorul pas este reuniunea ECOFIN din noiembrie
17:17
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR. Dragoș Pîslaru: Următorul pas este reuniunea ECOFIN din noiembrie
SPORT Elias Charalambous e încrezător că FCSB va învinge Bologna. „Nu suntem proști, înțelegem foarte bine situația”
17:10
Elias Charalambous e încrezător că FCSB va învinge Bologna. „Nu suntem proști, înțelegem foarte bine situația”