Muzeul pe roți al României, după cum l-a denumit primarul Daniel Băluță, a revenit sâmbătă în Sectorul 4 al Capitalei.

Anunțul a fost făcut chiar de Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

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„Muzeul pe roți al României revine în Sectorul 4!

În această dimineață, între orele 09:00 și 14:00, Parcul Lumea Copiilor devine locul de întâlnire al pasionaților de automobile istorice, al familiilor cu copii și al tuturor celor care vor să facă o frumoasă călătorie în timp.

La rotonda din parc, vom putea admira peste 200 de autovehicule istorice, fabricate între anii 1920 și 1990, aduse în fața publicului de membrii filialei București a Retromobil Club România.

De la mașini care trezesc amintiri celor mari, până la modele care îi vor fascina pe cei mici, Retroparada Toamnei promite o experiență frumoasă pentru toate generațiile.

Vă invit să ne bucurăm împreună de una dintre cele mai mari reuniuni de autovehicule istorice din România!

Accesul este gratuit. Vă așteptăm cu drag!”, a transmis Băluță.