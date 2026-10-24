Muzeul pe roți al României, după cum l-a denumit primarul Daniel Băluță, a revenit sâmbătă în Sectorul 4 al Capitalei.
Anunțul a fost făcut chiar de Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.
„Muzeul pe roți al României revine în Sectorul 4!
În această dimineață, între orele 09:00 și 14:00, Parcul Lumea Copiilor devine locul de întâlnire al pasionaților de automobile istorice, al familiilor cu copii și al tuturor celor care vor să facă o frumoasă călătorie în timp.
La rotonda din parc, vom putea admira peste 200 de autovehicule istorice, fabricate între anii 1920 și 1990, aduse în fața publicului de membrii filialei București a Retromobil Club România.
De la mașini care trezesc amintiri celor mari, până la modele care îi vor fascina pe cei mici, Retroparada Toamnei promite o experiență frumoasă pentru toate generațiile.
Vă invit să ne bucurăm împreună de una dintre cele mai mari reuniuni de autovehicule istorice din România!
Accesul este gratuit. Vă așteptăm cu drag!”, a transmis Băluță.