Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a revenit în trend pe rețelele sociale, după ce un clip cu el pe motocicletă în curtea bisericii din Pipera a ajuns pe internet.

Biserica din Pipera, construită de latifundiarul Gigi Becali, patronul FCSB, a fost sfințită la începutul acestei veri, iar de atunci acesta este prezent în permanență la lăcașul de cult pentru a supraveghea finalizarea lucrărilor.

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Chiar dacă prezența sa a devenit o obișnuință, ineditul situației vine din faptul că Becali a ales să meargă prin curtea bisericii cu o motocicletă electrică.

Imaginile cu Gigi Becali pe motocicletă au făcut înconjurul rețelelor sociale.

Sursa foto: Capturi Facebook / Trup Si Suflet Pentru Culori