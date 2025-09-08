Prima pagină » Actualitate » Muzica lăutărească este în doliu. A murit REGELE clarinetului, Mieluță Bibescu

Muzica lăutărească este în doliu. A murit REGELE clarinetului, Mieluță Bibescu

Nicolae Oprea
08 sept. 2025, 16:53, Actualitate
Muzica lăutărească este în doliu. A murit REGELE clarinetului, Mieluță Bibescu

Mieluță Bibescu, unul dintre cei mai mari instrumentiști din muzica lăutărească a încetat din viață la vârsta de 67 de ani. Era absolvent al Conservatorului, secția clarinet.

Anunțul decesului a fost făcut de un alt mare instrumentist, țimbalistul Goerge Miu, care este și ginerele lui Mieluță Bibescu.

„A încetat din viață socrul meu Mieluță Bibescu, va fi depus la capela Cimitirului Reînvierea!”, a anunțat George Miu.

Mieluță Bibescu a murit la vârsta de 67 de ani

Mileuță Bibescu avea 67 de ani și era unul dintre cei mai apreciați instrumentiști ai muzicii lăutărești. De altfel, Bibescu era cunoscut pentru stilul unic de interpretare, atât la clarinet cât și la saxofox, combinând elemente din muzica tradițională lăutărească cu cele de jazz (Gipsy jazz).

Artistul era născut în București și a fost absolvent al Universității de Muzică din Capitală.

Mieluță Bibescu (Mielu Ion Bibescu) s-a născut pe 22 iulie 1958 în București. A urmat cursurile Liceului de Muzică Dinu Lipatti, apoi pe cele ale Conservatorului din București, secția clarinet

Mediafax
METEO. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni. Temperaturile vor începe să scadă în toată țara
Digi24
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
Cancan.ro
El este Khalid, bărbatul de 40 de ani care a murit carbonizat după ce a plonjat cu mașina de pe pasajul Berceni
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Rivalul lui Bolojan în PNL, încă o victorie în fața premierului SURSE
Mediafax
Început de an școlar atipic: Protest al sindicatelor din Educație în prima zi de școală / Mii de profesori au pornit în marș spre Cotroceni
Click
Unde se câștigă cel mai bine în România: „Acestea sunt sectoarele cu cele mai mari și mai mici salarii”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe plac lui Trump
Cancan.ro
Primarul Sectorului 3, noapte albă cu brigada de modeline ca-n vremurile “bune” (2010)! Robert Negoiță, la volanul unui Bentley de 200 k €, petrecere ca în filme cu Regele Modelelor! După s-a retras pe cameră cu trei semi minore!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
observatornews.ro
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
StirileKanalD
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
KanalD
O întreagă familie a fost la un pas de tragedie, în prima zi de școală! Părinți și cei doi copii au fost loviți de un autoturism scăpat de sub control
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV-uri SH ieftine pe Mobile.de: Dacia Duster și rivalii sub 4.000 euro
Descopera.ro
Ciocnire „excepțional de rară” detectată în Univers
Capital.ro
Elena Udrea a recunoscut. Ce s-a întâmplat în dosarul lui Florian Coldea: Am fost audiată; eu știu tot
Evz.ro
Prigoană și Bahmuțeanca în acțiune: Adu-mi piciorul, că mă duc să-i dau afară
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale. Fostul ministru a postat emoționată un mesaj: “Rugăciunile mele au fost ascultate.”
RadioImpuls
Breaking news: Inimile s-au frânt. Nimeni nu era pregătit pentru această veste. A plecat dintre noi un cântăreț iubit de o ţară întreagă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, cum ai reacționa dacă m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
Descopera.ro
Cercetătorii au creat un diamant cu 50% mai dur decât cele de pe Pământ
EXTERNE Discursul premierului francez François Bayrou, înaintea votului crucial: “Nu avem de-a face cu o problemă politică. Este o problemă ISTORICĂ”
17:05
Discursul premierului francez François Bayrou, înaintea votului crucial: “Nu avem de-a face cu o problemă politică. Este o problemă ISTORICĂ”
DESTINAȚII Povestea mânăstirii în care ar fi fost îngropat Vlad ȚEPEȘ, situată la 35 km de București. În anii 1970, arheologii au găsit un schelet fără craniu
17:03
Povestea mânăstirii în care ar fi fost îngropat Vlad ȚEPEȘ, situată la 35 km de București. În anii 1970, arheologii au găsit un schelet fără craniu
ACTUALITATE Eșecul ”României educate” din 2023, repetat în 2025. Profesorii cer din nou o revoluție în sistem. ”Dane, hai afară să vorbim de școală”
15:57
Eșecul ”României educate” din 2023, repetat în 2025. Profesorii cer din nou o revoluție în sistem. ”Dane, hai afară să vorbim de școală”
ACTUALITATE O femeie din Iași și-a găsit mașina murdară în parcare și un plic misterios în parbriz. Surpriză mare când l-a deschis: „Foarte rar în ziua de azi”
15:56
O femeie din Iași și-a găsit mașina murdară în parcare și un plic misterios în parbriz. Surpriză mare când l-a deschis: „Foarte rar în ziua de azi”
SPORT VIDEO | Avalanșă de transferuri la Ploiești! Un internațional camerunez, fost coleg de vestiar cu Mbappe, Dembele sau Thuram semnează cu Petrolul
15:52
VIDEO | Avalanșă de transferuri la Ploiești! Un internațional camerunez, fost coleg de vestiar cu Mbappe, Dembele sau Thuram semnează cu Petrolul
EXTERNE Cel puțin 11 morți și zeci de răniți în NEPAL: Poliția a deschis focul asupra mulțimii care protesta la Parlament împotriva interzicerii social media
15:48
Cel puțin 11 morți și zeci de răniți în NEPAL: Poliția a deschis focul asupra mulțimii care protesta la Parlament împotriva interzicerii social media