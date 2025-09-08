Muzica lăutărească este în doliu. A murit REGELE clarinetului, Mieluță Bibescu

Mieluță Bibescu, unul dintre cei mai mari instrumentiști din muzica lăutărească a încetat din viață la vârsta de 67 de ani. Era absolvent al Conservatorului, secția clarinet.

Anunțul decesului a fost făcut de un alt mare instrumentist, țimbalistul Goerge Miu, care este și ginerele lui Mieluță Bibescu.

„A încetat din viață socrul meu Mieluță Bibescu, va fi depus la capela Cimitirului Reînvierea!”, a anunțat George Miu.

Mileuță Bibescu avea 67 de ani și era unul dintre cei mai apreciați instrumentiști ai muzicii lăutărești. De altfel, Bibescu era cunoscut pentru stilul unic de interpretare, atât la clarinet cât și la saxofox, combinând elemente din muzica tradițională lăutărească cu cele de jazz (Gipsy jazz).

Artistul era născut în București și a fost absolvent al Universității de Muzică din Capitală.

Mieluță Bibescu (Mielu Ion Bibescu) s-a născut pe 22 iulie 1958 în București. A urmat cursurile Liceului de Muzică Dinu Lipatti, apoi pe cele ale Conservatorului din București, secția clarinet