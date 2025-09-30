Familia Ceaușescu pare urmărită de un blestem. Ultimul moștenitor al cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu, Valentin, a fost diagnosticat cu probleme medicale grave și nu are bani pentru tratament. Valentin Ceaușescu cere ajutorul urgent al statului român.

Moștenitorii soților Elena și Nicolae Ceaușescu au parte de o soartă crudă.

Frații mai mici ai lui Valentin, Nicu și Zoia, au murit tot de cancer

După ce Nicu și Zoia Ceaușescu, frații săi mai tineri, au murit prematur tot din cauza unor boli incurabile, Valentin Ceaușescu (77 de ani) se confruntă cu recidiva unei afecțiuni grave. Din nefericire, tratamentul are un cost exorbitant pentru ultimul moștenitor al cuplului dictatorial de dinainte de ’89, potrivit Mediafax.

Surse medicale au declaratîn exclusivitate pentru sursa citată că lui Valentin i-a recidivat o afecțiune gravă. Aceasta îi fusese descoperită, inițial, în urmă cu aproape 15 ani. Tratamentul fiind unul costisitor, fostul susținător al clubului Steaua în perioada comunistă nu și-l permite, așadar cere ajutorul statului.

Valentin Ceaușescu a fost refuzat de Ministerul Sănătății, CNAS și Agenția Națională a Medicamentului

Astfel, Valentin s-a adresat atât Ministerului Sănătății, cât și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și Agenției Naționale a Medicamentului, însă a primit un răspuns negativ.

”Domnul Valentin Ceaușescu are probleme medicale al căror tratament nu poate fi amânat. Numai că o singură injecție costă puțin peste 7.500 lei și e foarte scump un asemenea tratament pentru posibilitățile lui materiale”, au precizat surse medicale pentru Mediafax.

CNAS a refuzat să suporte tratamentul pe motiv că o comisie multidisciplinară formată la nivelul unităţii sanitare a stabilit că acesta nu este decontat în cadrul sistemului de asigurări de sănătate. Precizarea a fost trecută și în biletul de externare. Problemele medicale au fost constatate la sfârșitul anului 2024, după ce Valentin s-a aflat internat la spitalul de urgență al SRI, „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“.

Un singur flacon al medicamentului vital costă 7.500 lei

Potrivit surselor noastre, medicii l-au diagnosticat cu o afecțiune gravă pe fiul cel mare al cuplului dictatorial. La începutul anului, au stabilit că nu este posibilă efectuarea radiochimioterapiei. S-a considerat oportună iniţierea terapiei cu un medicament autorizat pe teritoriul UE de către Agenţia Europeană a Medicamentului.

Însă, un singur flacon costă aproximativ 7.500 de lei (în condițiile în care este nevoie de mai multe flacoane administrate), nefiind decontată de sistemul de asigurări publice de sănătate.

Instanța a decis că Valentin Ceaușescu are dreptul la tratament cerut

De cealaltă parte, autoritățile medicale susțin că tratamentul solicitat nu se află pe lista celor compensate, dar s-ar găsi încă în faza de studii clinice, deci nu ar fi sigur pentru pacient.

Instanța a fixat un prim termen de judecată, însă, până atunci, a decis provizoriu ca Valentin Ceaușescu să primească cu titlu gratuit tratamentul cerut. În motivarea hotărârii se menționează că ”art. 34 din Constituţia României prevede că (1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat (…)” și că, în plus, ”potrivit art. 22 din Constituţie, (1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate (…), (3) Pedeapsa cu moartea este interzisă”. Practic, judecătorii au apreciat că prin imposibilitatea lui Valentin Ceaușescu de a obține compensarea tratamentului, acesta ar fi practic condamnat la moarte.

Valentin Ceaușescu a fost omul din spatele marilor succese ale Stelei

Născut pe 17 februarie 1948 la București,Valentin Ceaușescu este primul dintre cei trei copii ai soților Elena și Nicolae Ceaușescu. El a urmat cursurile Școlii ”Petru Groza”, unde a terminat studiile liceale în anul 1965, iar în următorii doi ani a fost student al Facultății de Fizică din București. Ulterior, a studiat la prestigiosul ”Imperial College” din Londra, pe care l-a absolvit în 1970.

După revenirea în țară, fiul cel mare al lui Nicolae Ceaușescu s-a angajat la Institutul de Fizică Atomică și a fost ales membru supleant al Comitetului Central al P.C.R.. El s-a implicat în sport și a devenit ”omul din umbra” succesului echipei de fotbal Steaua București, care, în 1986, a câștigat Cupa Campionilor Europeni.

În timpul Revoluției din 1989, Valentin a fost arestat pe 25 decembrie, în ziua în care părinții săi au fost executați. Acuzat formal de subminarea economiei naționale, a fost eliberat în august 1990.

Fiul cel mare al soților Ceaușescu a fost căsătorit cu Iordana Borilă, cu care are un fiu, Daniel, născut în 1981. Cei doi au divorțat în 1988, iar, în 1995, Valentin s-a recăsătorit. Din acest al doilea mariaj, fizicianul are o fată, Alexandra, născută în 1996.