Pacienții vor avea acces la istoricul lor. Ministrul Sănătății anunță o nouă platformă online

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune, despre noua platformă digitală pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate, că pacienții vor avea acces direct la istoricul lor medical, o premieră pentru sistemul sanitar românesc care va alinia țara la standardele europene.

Proiectul, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență cu 100 de milioane de euro, va înlocui actualul sistem informatic din 2002 care nu a mai fost actualizat și care întâmpină frecvente blocaje.

„Este un soft din anul 2002 care nu a mai fost actualizat și care ani de zile nu a avut nici măcar mentenanță”, a explicat ministrul la Digi 24, citat de Mediafax.

Noua platformă va include un portal dedicat pacienților, accesibil atât pe calculator, cât și pe telefonul mobil, prin username și parolă. Aici pacienții își vor putea consulta analizele, trimiterile, scrisorile medicale, rețetele și întregul istoric medical.

„Pacientul va avea un portal dedicat unde poate accesa istoricul medical. Intrăm în rând cu alte state europene. Intrăm în rând cu lumea”, a declarat Rogobete.

Prima versiune a platformei va fi disponibilă la sfârșitul acestui an cu o parte din module, iar până în august 2026 sistemul va fi complet funcțional și integrat.

Aceasta va conecta toți furnizorii de servicii medicale și va interacționa direct cu pacienții, reprezentând o modernizare majoră a infrastructurii IT din sănătate.