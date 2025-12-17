Narcisa Suciu a făcut școala de navigație. ”M-am făcut și căpitan de velier între timp”

Narcisa Suciu, în vârstă de 50 de ani, a făcut școala de navigație. ”M-am făcut și căpitan de velier între timp” , a dezvăluit artista.

Narcisa Suciu a dezvăluit că, deși avea o teamă teribilă de apă, a ajuns să urmeze cursuri de navigație.

A obținut mai multe certificări și ulterior a ajuns căpitan de velier, după cum a dezvăluit la podcastul realizat de Jorge.

Narcisa Suciu a făcut școala de navigație. ”Un an nu m-am dus. Până la urmă, m-am dus și am făcut școala”

”Am făcut și eu școala de navigație. Am luat C, D și S. M-am făcut și căpitan de velier între timp. Mi-e foarte frică de apă. E o poveste mai complicată. Chirurgul care mă opera pe mine juca rugby. După ce a terminat cu rugby, s-a apucat de navigație. Ei au acest echipaj, chirurgul meu este membru. Mi-a zis: „Când e deschiderea de sezon, vă invit să ieșim cu bărcile”. Mie îmi era frică de apă. Îmi era atât de frică de nu pot să explic. M-am urcat pe barcă, dar îmi tremurau picioarele. Pentru mine, și mersul pe ponton era prea mult”, a povestit Narcisa Suciu, citată de revista Viva.

”Au zis ei: „Hai! Nu vrei să vezi cum se conduce?”. Și am zis: „Nu’. Și m-a pus să plec din marină, să trec pe sub pod. Eram atât de speriată. Am trecut, m-au aplaudat. Și Cătălin (n.r medicul) mi-a zis: „O să-ți fac cadou școala asta”. Un an nu m-am dus. Până la urmă, m-am dus și am făcut școala”, a mai spus artista.