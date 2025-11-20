Un feribot cu 270 de persoane la bord a eșuat pe o insulă nelocuită din Coreea de Sud. Marinarul care supraveghea cârma se uita pe telefon

Un feribot sud-coreean care transporta 267 de pasageri, călători și membri ai echipajului, a eșuat, ieri, după timonierul (marinarul însărcinat cu supravegherea cârmei n.r.) a fost distras de telefonul mobil, relatează The Independent.

Nava a eșuat pe o insulă nelocuită, în largul coastei de sud-vest a țării.

Toți cei 246 de pasageri și 21 de membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță, iar feribotul a fost remorcat într-un port joi. Cel puțin cinci oameni au suferit răni minore în accident.

Incidentul a avut loc miercuri, după ora 20:00, ora locală, în timp ce nava naviga de pe insula Jeju, din sud, către orașul portuar Mokpo, din sud-vest.

O greșeală a căpitanului sau a unui ofițer de navigație ar fi putut provoca accidentul, dar garda de coastă va efectua o anchetă amănunțită, a declarat comisarul general al organizației, Kim Yong-jin.

Cum s-a produs incidentul

Un oficial al pazei de coastă a declarat, de asemenea, pentru AFP că o anchetă preliminară a indicat faptul că „ofițerul responsabil cu direcția își verificase telefonul mobil și a permis pilotului automat să preia controlul într-o zonă în care nava ar fi trebuit să fie acționată manual”.

„Drept urmare, nava a ratat momentul potrivit pentru a schimba cursul, a virat spre insula nelocuită și a eșuat”, a declarat oficialul pentru agenția franceză de știri.

Navele sunt în mod normal conduse manual, fără pilot automat, în zona unde s-a produs accidentul, un canal maritim îngust, înconjurat de insulițe în apropierea țărmului, a declarat Choi Jae Gon, un oficial din cadrul Gărzii de Coastă Mokpo.

„Deoarece este o zonă de coastă îngustă, este o rută care necesită o navigație atentă”, a spus el.

Autoritățile au precizat că membrii echipajului nu erau în stare de ebrietate.

O bubuitură puternică a speriat pasagerii în timpul nopții, provocând panică și confuzie, a declarat pasagerul Kim Namhyun.

„Am crezut că aș putea muri. Sunetul era prea puternic”, a spus unul dintre pasageri.

Se așteaptă ca garda de coastă să depună plângere penală împotriva timonierului din cauza „neglijenței evidente” care a dus la eșuarea navei.

Feribotul de 26.500 de tone pare să fi suferit avarii la baza corpului navei, conform înregistrărilor video și fotografiilor distribuite pe rețelele de socializare.

