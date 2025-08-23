Prima pagină » Video » Cât de periculos este lacul SNAGOV pe furtună. Mărturiile localnicilor după TRAGEDIA în care un băiat de 13 ani și tatăl său au murit înecați

Cât de periculos este lacul SNAGOV pe furtună. Mărturiile localnicilor după TRAGEDIA în care un băiat de 13 ani și tatăl său au murit înecați

Oana Zvobodă
23 aug. 2025, 17:01, Video
Cât de periculos este lacul SNAGOV pe furtună. Mărturiile localnicilor după TRAGEDIA în care un băiat de 13 ani și tatăl său au murit înecați
Galerie Foto 5

Un băiat de 13 ani și tatăl său au murit înecați în lacul Snagov, surprinși de furtuna puternică ce a lovit vineri seară, 22 august, București și Ilfov.

Vezi galeria foto
5 poze

Bărbatul a fost scos din lac şi resuscitat zeci de minute, dar fără rezultat. Băiatul de 13 ani a fost căutat ore în șir de pompieri și a fost găsit mort şi el.

„A fost groaznic”

Oamenii din Snagov mărturisesc că furtuna a fost violentă. Mulți dintre ei au aflat a doua zi dimineață ce s-a întâmplat.

„Nepotul meu mi-a spus că s-a întâmplat aseară în timpul vijeliei. Pe Snagov, o barcă cu nu știu câte persoane, i-a prins vijelia și s-au înecat. Atâta tot.

Eu n-am auzit. Mi-a spus el dimineață. Mi-a spus: tu ai auzit aseară? N-am auzit, de unde să aud? Eu am stat în casă.

A fost furtună? A fost groaznic. Îmi era frică să stau în casă. Se îndoiau pomii. Era rău de tot. Măturasem curtea și acum e plină de crengi. Cât a durat? Nu a durat mai mult de un sfert de oră. Apoi a început ploaia. O răpăială mare”, a povestit o femeie care locuiește în zonă.

„Probabil că nu a fost nimeni aici. Nu era de stat”

Un pescar a mărturisit că astfel de accidente cu caiacul au mai avut loc de-a lungul timpului.

„Nu știu despre cine este vorba. Nu-i cunosc. A fost furtună. Nu a fost nimeni pe aici. Am auzit și eu dimineață.

Probabil că nu a fost nimeni aici. Era furtună, era frig. Nu era de stat.

Caiacul acela dacă a luat puțină apă, se răsucește. Dacă nu știe ce să-i facă… Și cei care sunt de meserie, de la caiac, au pățit-o. Erau să se înece dacă nu veneau colegii să-i scoată, să-i răsucească. E foarte greu. Nu are stabilitate.

Aici nu a fost nimeni, vă spun eu. A fost furtună”, a povestit pescarul.

„S-a răsturnat. E foarte periculos, mai ales dacă nu știi să înoți”, a spus o altă persoană din localitate.

Cine sunt victimele și cum s-a petrecut totul

Un medic de 53 de ani și fiul său de 13 ani sunt victimele tragediei de pe Lacul Snagov, potrivit surselor Gândul. Cei doi erau cu caiacele pe lac în momentul furtunii care a devastat inclusiv Capitala. Medicul lucra la Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” București, din cadrul Ministerului de Interne, potrivit acelorași surse.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

POLITICĂ Premierul Bolojan, plin de veselie la Festivalul Tezaur Național din Republica Moldova. I-a cântat Ansamblul Cimbrișor
17:32
Premierul Bolojan, plin de veselie la Festivalul Tezaur Național din Republica Moldova. I-a cântat Ansamblul Cimbrișor
POLITICĂ Maia Sandu, primele declarații despre alegerile prezidențiale din România. S-a implicat sau, nu, Republica Moldova
16:29
Maia Sandu, primele declarații despre alegerile prezidențiale din România. S-a implicat sau, nu, Republica Moldova
POLITICĂ Republica Moldova cumpără, avantajos, peste 50% din energie de la români. Noi importăm de la moldoveni, la prețul pieței, grâu, mobilier și vin
13:41
Republica Moldova cumpără, avantajos, peste 50% din energie de la români. Noi importăm de la moldoveni, la prețul pieței, grâu, mobilier și vin
POLITICĂ Bolojan, în Republica Moldova: „Am construit, aici, poduri, școli și grădinițe”/Recean: „Luăm din România peste 50% din energia noastră”
10:21
Bolojan, în Republica Moldova: „Am construit, aici, poduri, școli și grădinițe”/Recean: „Luăm din România peste 50% din energia noastră”
EXCLUSIV Jaful Național – Microbuze electrice. Top 10 județe care au plătit prețuri astronomice pe bucată. Pe ce loc se află județul premierului Ilie Bolojan
07:00
Jaful Național – Microbuze electrice. Top 10 județe care au plătit prețuri astronomice pe bucată. Pe ce loc se află județul premierului Ilie Bolojan
VIDEO Trump pare să susțină planul Israelului de OCUPARE a orașului Gaza /„Criza trebuie să se încheie, facem totul pentru extragerea ostaticilor”
22:35
Trump pare să susțină planul Israelului de OCUPARE a orașului Gaza /„Criza trebuie să se încheie, facem totul pentru extragerea ostaticilor”
Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Cancan.ro
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un foc de avertisment
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Click
Singura zodie căreia îi va merge bine pe toate planurile până în 2027. Următorii doi ani vor fi sub steaua norocului, începe o nouă viață și realizează tot ce își propune
Wowbiz
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
Cancan.ro
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
StirileKanalD
„Mi-a dat viaţa complet peste cap!” Polițistul atacat cu sabia de un interlop, dezvăluiri emoționante. În ce stare se află Ciprian acum, la 8 ani de la incident: „Mi-aş dori să am sănătatea înapoi”
KanalD
Un iubit jurnalist a murit la doar 46 de ani! Anunțul a fost făcut chiar de publicația la care lucra
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Evz.ro
Pregătiri de război: „Vacanță cu Armata”, pentru copii și tineri, în Polonia
A1
Adevărul despre buturuga pe care stă Radu Vâlcan la Insula Iubirii. Prezentatorul a fost dat de gol de Speak și Ristei
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
O fetiță de 12 ani a murit în brațele tatălui după ce a mâncat chipsuri! Ce a declanșat decesul fetei, de fapt?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
Simpatică, dar fioroasă: O nouă specie de balenă, veche de 25 de milioane de ani