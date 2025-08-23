Cât de periculos este lacul SNAGOV pe furtună. Mărturiile localnicilor după TRAGEDIA în care un băiat de 13 ani și tatăl său au murit înecați

Un băiat de 13 ani și tatăl său au murit înecați în lacul Snagov, surprinși de furtuna puternică ce a lovit vineri seară, 22 august, București și Ilfov.

Bărbatul a fost scos din lac şi resuscitat zeci de minute, dar fără rezultat. Băiatul de 13 ani a fost căutat ore în șir de pompieri și a fost găsit mort şi el.

„A fost groaznic”

Oamenii din Snagov mărturisesc că furtuna a fost violentă. Mulți dintre ei au aflat a doua zi dimineață ce s-a întâmplat.

„Nepotul meu mi-a spus că s-a întâmplat aseară în timpul vijeliei. Pe Snagov, o barcă cu nu știu câte persoane, i-a prins vijelia și s-au înecat. Atâta tot.

Eu n-am auzit. Mi-a spus el dimineață. Mi-a spus: tu ai auzit aseară? N-am auzit, de unde să aud? Eu am stat în casă.

A fost furtună? A fost groaznic. Îmi era frică să stau în casă. Se îndoiau pomii. Era rău de tot. Măturasem curtea și acum e plină de crengi. Cât a durat? Nu a durat mai mult de un sfert de oră. Apoi a început ploaia. O răpăială mare”, a povestit o femeie care locuiește în zonă.

„Probabil că nu a fost nimeni aici. Nu era de stat”

Un pescar a mărturisit că astfel de accidente cu caiacul au mai avut loc de-a lungul timpului.

„Nu știu despre cine este vorba. Nu-i cunosc. A fost furtună. Nu a fost nimeni pe aici. Am auzit și eu dimineață.

Probabil că nu a fost nimeni aici. Era furtună, era frig. Nu era de stat. Caiacul acela dacă a luat puțină apă, se răsucește. Dacă nu știe ce să-i facă… Și cei care sunt de meserie, de la caiac, au pățit-o. Erau să se înece dacă nu veneau colegii să-i scoată, să-i răsucească. E foarte greu. Nu are stabilitate.

Aici nu a fost nimeni, vă spun eu. A fost furtună”, a povestit pescarul.

„S-a răsturnat. E foarte periculos, mai ales dacă nu știi să înoți”, a spus o altă persoană din localitate.

Cine sunt victimele și cum s-a petrecut totul

Un medic de 53 de ani și fiul său de 13 ani sunt victimele tragediei de pe Lacul Snagov, potrivit surselor Gândul. Cei doi erau cu caiacele pe lac în momentul furtunii care a devastat inclusiv Capitala. Medicul lucra la Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” București, din cadrul Ministerului de Interne, potrivit acelorași surse.

