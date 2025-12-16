Prima pagină » Actualitate » Narcisa Suciu face dezvăluiri despre soțul ei. ”E ceva ce nu îmi place la el în felul în care a fost educat”

Narcisa Suciu face dezvăluiri despre soțul ei. ”E ceva ce nu îmi place la el în felul în care a fost educat”

16 dec. 2025, 13:30, Actualitate
Narcisa Suciu face dezvăluiri despre soțul ei. ”E ceva ce nu îmi place la el în felul în care a fost educat”
Galerie Foto 20
Narcisa Suciu face dezvăluiri despre soțul ei

Narcisa Suciu, în vârstă de 50 de ani, a scos la iveală amănunte mai puțin știute despre soțul său finlandez Veikko Miettinen.

Narcisa Suciu este o cântăreaţă care s-a bucurat de mare succes în anii de după Revoluția din 1989 în România. Printre multe alte premii pe care le-a obţinut de-a lungul anilor, artista a obţinut şi premiul 3 la Cerbul de Aur de la Braşov în anul 1997.

Mutată de mulţi ani în Finlanda, Narcisa Suciu este căsătorită cu Veikko Miettinen. Artista este mama unei fete foarte reuşite, pe nume Daria. Daria este fructul relației pe care Narcisa Suciu a avut-o cu Daniel Crăciun.

Narcisa Suciu a povestit, la podcastul realizat de Jorge, cum a reușit Veikko Miettinen să o convingă să se căsătorească.

Narcisa Suciu face dezvăluiri despre soțul ei. ”Între noi, în primă fază, lăsând la o parte faptul că ne plăceam, a fost o negociere”

”Noi ne-am întâlnit ca doi oameni maturi, fiecare avea un copil. Nu mai e ca la 20 de ani, când ia flama. Între noi, în primă fază, lăsând la o parte faptul că ne plăceam, a fost o negociere. Eu i-am zis că nu vreau să mă mărit. N-am vrut niciodată. Nu m-am visat niciodată mireasă, nu a fost în planul meu. El mi-a zis: „Eu înțeleg că ai avut 30 de ani destul de grei. Eu aș vrea să îți dau 30 de ani buni”. Mi-am zis: „Asta sună bine”. M-a făcut să deschid ochii. Eu mă gândeam că nu e neapărat să facem acte”, a povestit Narcisa Suciu, citată de revista Viva.

Artista a dezvăluit și ce anume îi displace la partenerul său de viață: faptul că a fost crescut să fie dur și să-și reprime emoțiile:

”E ceva ce nu îmi place la el în felul în care a fost educat. Vine dintr-o familie de militari. A fost crescut să fie dur. Nu are voie să fie emoțional, ceea ce, în primă fază, mi s-a părut foarte mișto. Apoi mi-am dat seama că e greu pentru el. Dacă aș putea să mă duc înapoi, l-aș ruga pe taică-su să îl facă puțin altfel. El este antropolog. E pregătit pentru orice”.

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Mesajul de reconciliere transmis de Kelemen Hunor, după votul dat de PSD împotriva Dianei Buzoianu: ”A fost o greșeală. Nu se rupe Coaliția”
13:05
Mesajul de reconciliere transmis de Kelemen Hunor, după votul dat de PSD împotriva Dianei Buzoianu: ”A fost o greșeală. Nu se rupe Coaliția”
CONTROVERSĂ Firma fondată de Dragoș Pîslaru, ministrul MIPE, contracte de milioane de lei cu ministerul pe care îl conduce. Cel mai recent contract apărut în SEAP. Acționariat cu nume influente
12:38
Firma fondată de Dragoș Pîslaru, ministrul MIPE, contracte de milioane de lei cu ministerul pe care îl conduce. Cel mai recent contract apărut în SEAP. Acționariat cu nume influente
ULTIMA ORĂ Câte dosare s-au depus, la numai o zi de la redeschiderea Programului Rabla 2025. AFM publică în timp real numărul dosarelor depuse
12:35
Câte dosare s-au depus, la numai o zi de la redeschiderea Programului Rabla 2025. AFM publică în timp real numărul dosarelor depuse
Mediafax
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și mai vrem încă ceva / Ca demisia să ne-o dea”
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Cancan.ro
Fenomen meteo extrem de periculos în București, de Crăciun. Meteorologii Accuweather avertizează populația să evite deplasările
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Cum poate exploata Ucraina vulnerabilitățile sistemului de apărare al Rusiei. Mutarea ce poate da o lovitură devastatoare capacităților Moscovei
Mediafax
Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă la mașini și electrocasnice
Click
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. De ce vor avea parte acești nativi
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Cancan.ro
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Ce se întâmplă doctore
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe: motorină vs. benzină
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Descopera.ro
Știința explică: de ce „noaptea este un sfetnic bun”?
FLASH NEWS Repararea hidroagregatelor de la Paltinu s-a încheiat: „Alimentarea cu apă a populației nu a fost afectată”
13:32
Repararea hidroagregatelor de la Paltinu s-a încheiat: „Alimentarea cu apă a populației nu a fost afectată”
EXTERNE După ce a pornit un război împotriva drogurilor, Donald Trump declară fentanilul drept „armă de distrugere în masă”
13:32
După ce a pornit un război împotriva drogurilor, Donald Trump declară fentanilul drept „armă de distrugere în masă”
Misterele din ancheta privind decesul Rodicăi Stănoiu. Posibila existență a unui grup organizat să prăduiască averile femeilor singure și bogate!
13:19
Misterele din ancheta privind decesul Rodicăi Stănoiu. Posibila existență a unui grup organizat să prăduiască averile femeilor singure și bogate!
IMAGINI INCREDIBILE O replică de 24 de metri a Statuii Libertății din Brazilia s-a prăbușit în timpul unei furtuni
13:10
O replică de 24 de metri a Statuii Libertății din Brazilia s-a prăbușit în timpul unei furtuni
FLASH NEWS Coaliția, în impas. Schimbă votul PSD împotriva Dianei Buzoianu dinamica în Guvern? Miercuri, coaliția discută mișcarea social-democraților
13:09
Coaliția, în impas. Schimbă votul PSD împotriva Dianei Buzoianu dinamica în Guvern? Miercuri, coaliția discută mișcarea social-democraților
VIDEO Cum și-a justificat Brigitte Macron reacția, după ce a numit mai multe activiste feminine ”tâ**e proaste”: ”Nu pot să regret”
12:52
Cum și-a justificat Brigitte Macron reacția, după ce a numit mai multe activiste feminine ”tâ**e proaste”: ”Nu pot să regret”

Cele mai noi