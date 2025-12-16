Narcisa Suciu face dezvăluiri despre soțul ei. ”E ceva ce nu îmi place la el în felul în care a fost educat”

Narcisa Suciu, în vârstă de 50 de ani, a scos la iveală amănunte mai puțin știute despre soțul său finlandez Veikko Miettinen.



Narcisa Suciu este o cântăreaţă care s-a bucurat de mare succes în anii de după Revoluția din 1989 în România. Printre multe alte premii pe care le-a obţinut de-a lungul anilor, artista a obţinut şi premiul 3 la Cerbul de Aur de la Braşov în anul 1997.

Mutată de mulţi ani în Finlanda, Narcisa Suciu este căsătorită cu Veikko Miettinen. Artista este mama unei fete foarte reuşite, pe nume Daria. Daria este fructul relației pe care Narcisa Suciu a avut-o cu Daniel Crăciun.

Narcisa Suciu a povestit, la podcastul realizat de Jorge, cum a reușit Veikko Miettinen să o convingă să se căsătorească.

Narcisa Suciu face dezvăluiri despre soțul ei. ”Între noi, în primă fază, lăsând la o parte faptul că ne plăceam, a fost o negociere”

”Noi ne-am întâlnit ca doi oameni maturi, fiecare avea un copil. Nu mai e ca la 20 de ani, când ia flama. Între noi, în primă fază, lăsând la o parte faptul că ne plăceam, a fost o negociere. Eu i-am zis că nu vreau să mă mărit. N-am vrut niciodată. Nu m-am visat niciodată mireasă, nu a fost în planul meu. El mi-a zis: „Eu înțeleg că ai avut 30 de ani destul de grei. Eu aș vrea să îți dau 30 de ani buni”. Mi-am zis: „Asta sună bine”. M-a făcut să deschid ochii. Eu mă gândeam că nu e neapărat să facem acte”, a povestit Narcisa Suciu, citată de revista Viva.

Artista a dezvăluit și ce anume îi displace la partenerul său de viață: faptul că a fost crescut să fie dur și să-și reprime emoțiile:

”E ceva ce nu îmi place la el în felul în care a fost educat. Vine dintr-o familie de militari. A fost crescut să fie dur. Nu are voie să fie emoțional, ceea ce, în primă fază, mi s-a părut foarte mișto. Apoi mi-am dat seama că e greu pentru el. Dacă aș putea să mă duc înapoi, l-aș ruga pe taică-su să îl facă puțin altfel. El este antropolog. E pregătit pentru orice”.