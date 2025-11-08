Nepalez venit la muncă în România, amenințat cu CUȚITUL de doi tineri în județul Sibiu. Ce a urmat după actul de agresiune

Un cetățean nepalez, în vârstă de 27 de ani, sosit recent la muncă în județul Sibiu, a fost victima unei agresiuni într-un imobil din comuna Șelimbăr. Doi tineri l-au atacat, i-au sustras telefonul și, sub amenințarea unui cuțit, l-au forțat să furnizeze parola aplicației bancare, pentru a transfera bani în contul lor.

Incidentul a avut loc anul acesta, pe 24 octombrie, când o tânără i-a smuls telefonul din mână victimei, accesând aplicația bancară și transferând suma de 1.882 de lei în contul său personal, informează Turnul Sfatului.

În același timp, un bărbat de 39 de ani, din Sibiu, l-a amenințat cu un cuțit pentru a obține parola. După ce au efectuat transferul, cei doi suspecți i-au restituit telefonul victimei și au părăsit locul faptei.

„În timp ce se afla într-un imobil din localitatea Șelimbăr împreună cu un bărbat de 27 de ani, cetățean străin, tânăra i-ar fi smuls telefonul din mână bărbatului, ar fi accesat o aplicația bancară din dispozitiv și ar fi transferat suma de 1882 de lei în contul personal. În același timp, pentru a facilita accesul la dispozitiv, bărbatul de 39 de ani ar fi amenințat victima cu un obiect tăietor/înțepător cu scopul de a obține parola telefonului și a aplicației bancare. Ulterior, cele două persoane bănuite de comiterea faptei au restituit telefonul victimei și au scos-o din imobil”, au precizat oamenii legii din Sibiu.

Polițiștii Secției de Poliție Rurală Șelimbăr i-au reținut miercuri, 5 noiembrie, pe cei doi suspecți.

Ei sunt cercetați pentru tâlhărie calificată, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, precum și pentru complicitate la aceste infracțiuni.

Cercetările în acest caz continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, iar suspecții urmează să fie prezentați instanței cu propunere de măsură preventivă.