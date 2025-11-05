Prima pagină » Actualitate » Nepalezul bătut în Cluj cu o bucată de lemn, în luna august, s-a trezit din COMĂ. Ce spun medicii despre starea sa de sănătate din acest moment

Nepalezul bătut în Cluj cu o bucată de lemn, în luna august, s-a trezit din COMĂ. Ce spun medicii despre starea sa de sănătate din acest moment

05 nov. 2025, 18:23, Actualitate
Nepalezul bătut în Cluj cu o bucată de lemn, în luna august, s-a trezit din COMĂ. Ce spun medicii despre starea sa de sănătate din acest moment
Sursa foto: Facebook/Ambulanța - Imagine cu rol ilustrativ

Muncitorul nepalez din Cluj, care a fost bătut cu o bucată de lemn, în luna august a acestui an, s-a trezit din comă. Însă, potrivit medicilor, starea sa rămâne gravă, având „paralizie pe o parte a corpului, dificultăți de alimentație și de comunicare”. În prezent, pacientul se află internat pe Secția de Neurologie, unde urmează tratamente și proceduri de recuperare.

„Efortul conjugat al echipelor medicale de neurochirurgie, terapie intensivă și neurologie a dat roade în cazul pacientului de 24 de ani, cetățean nepalez. După o îngrijire medicală de lungă durată, numeroase intervenții medicale și proceduri, starea pacientului s-a îmbunătățit. În prezent, pacientul se află internat în Secția Neurologie unde urmează tratament de specialitate și proceduri specifice de recuperare. Starea acestuia se menține gravă, este conștient, cu paralizie pe o parte a corpului, dificultăți de alimentație și de comunicare”, au declarat pentru Cluj24 reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Cluj-Napoca.

În seara zilei de 26 august spre 27 august, nepalezul a fost bătut de un bărbat din Cluj până a ajuns în comă. Potrivit judecătorilor, victima a suferit mai multe leziuni la nivelul capului, spatelui și picioarelor, care necesită între 40 și 45 de zile pentru vindecare.

Publicația Clujust a discutat cu avocata Isabela Balogh, care l-a reprezentat din oficiu pe inculpatul Samir Lakatos, în vârstă de 18 ani, acuzat că l-a bătut crunt pe nepalezul Rai Pukar.

Potrivit acesteia, inculpatul l-ar fi bătut pe muncitor după ce acesta, împreună cu un coleg, ar fi abordat două minore de 14 și 16 ani, dintre care una era sora inculpatului, pe strada Calea Dezmirului din Cluj-Napoca, potrivit sursei citate.

Cei doi au tras de hainele fetelor, iar una dintre fete a reușit să-și sune soțul, care a venit împreună cu Samir Lakatos, în vârstă de 18 ani.

Când cei doi au ajuns, unul dintre nepalezi l-a lovit în burtă pe soț, iar atunci inculpatul a luat o bucată de lemn și l-a bătut până l-a lăsat lat. Ulterior, în data de 31 august, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a tânărului de 18 ani.

