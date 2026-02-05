Nepoțica lui Snoop Dogg a murit la doar 10 luni. Fiica rapperului a făcut anunțul sfâșietor

Nepoțica lui Snoop Dogg a murit la doar 10 luni. Cori Broadus, fiica rapperului, a făcut anunțul trist pe rețelele de socializare. Fetița ei s-a stins din viață la scurt timp după ce a fost externată din spital, unde a fost îngrijită din cauza problemelor apărute încă de la naștere. Familia trece acum prin momente extrem de grele, conform E! News.
O veste grea a lovit familia lui Snoop Dogg. Cori Broadus, fiica artistului, a anunțat că fetița ei, Codi Dreaux, s-a stins din viață la vârsta de doar 10 luni, conform E! News. Micuța era rodul relației cu logodnicul ei, Wayne Deuce, iar tragedia a avut loc pe data de 26 ianuarie 2026.
Codi Dreaux a venit pe lume prea devreme
Codi Dreaux a venit pe lume mult prea devreme, cu aproximativ trei luni înainte de termen. A petrecut o perioadă lungă sub supraveghere medicală, iar după ce a fost lăsată să plece acasă din secția de Terapie Intensivă, au trecut doar câteva săptămâni până la deces.
Cori Broadus a ales să împărtășească durerea ei cu urmăritorii de pe Instagram, spunând că și-a pierdut cea mai mare iubire din viață.
„Luni, am pierdut dragostea vieții mele’, a scris Cori Broadus la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa personală de Instagram.
„Mulțumesc pentru fiecare rugăciune”
„E acasă. Mulțumesc pentru fiecare rugăciune, fiecare mesaj, fiecare picătură de iubire. Dumnezeu le-a auzit pe toate’, transmitea ea pe data de 6 ianuarie.
Fiica lui Snoop Dogg a vorbit deschis, într-o postare din februarie 2025, despre începutul dificil al vieții micuței. Ea a explicat că bebelușul a venit pe lume mult prea devreme, la doar șase luni de sarcină, și a povestit cât de greu i-a fost să treacă peste teamă, lacrimi și vinovăție.
„Prințesa a venit pe lume la șase luni. Am plâns și am plâns, m-am comparat constant și m-am învinovățit că nu am putut să-i ofer tot ce avea nevoie. Dar, indiferent de situație, Dumnezeu îmi arată mereu că sunt copilul Lui’, a explicat Cori Broadus atunci.
Codi s-a născut la 25 de săptămâni și a stat aproape toată perioada de după sub supraveghere medicală, în Terapie Intensivă pentru nou-născuți.