Nepoțica lui Snoop Dogg a murit la doar 10 luni. Fiica rapperului a făcut anunțul sfâșietor

05 feb. 2026, 22:08, Actualitate
Nepoțica lui Snoop Dogg a murit la doar 10 luni. Cori Broadus, fiica rapperului, a făcut anunțul trist pe rețelele de socializare. Fetița ei s-a stins din viață la scurt timp după ce a fost externată din spital, unde a fost îngrijită din cauza problemelor apărute încă de la naștere. Familia trece acum prin momente extrem de grele, conform E! News.

O tragedie a lovit familia lui Snoop Dogg. Cori Broadus, fiica rapperului, a anunțat că bebelușul ei a murit la doar 10 luni. Fetița se născuse prematur și trecuse prin multe probleme medicale încă din primele luni de viață, preia

O veste grea a lovit familia lui Snoop Dogg. Cori Broadus, fiica artistului, a anunțat că fetița ei, Codi Dreaux, s-a stins din viață la vârsta de doar 10 luni, conform E! News. Micuța era rodul relației cu logodnicul ei, Wayne Deuce, iar tragedia a avut loc pe data de 26 ianuarie 2026.

Codi Dreaux a venit pe lume prea devreme

Codi Dreaux a venit pe lume mult prea devreme, cu aproximativ trei luni înainte de termen. A petrecut o perioadă lungă sub supraveghere medicală, iar după ce a fost lăsată să plece acasă din secția de Terapie Intensivă, au trecut doar câteva săptămâni până la deces.

Cori Broadus a ales să împărtășească durerea ei cu urmăritorii de pe Instagram, spunând că și-a pierdut cea mai mare iubire din viață.

„Luni, am pierdut dragostea vieții mele’, a scris Cori Broadus la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa personală de Instagram.

„Mulțumesc pentru fiecare rugăciune”

Cu puțin timp înainte de tragedie, Cori Broadus le arătase urmăritorilor ei primele imagini cu Codi după externare. Tânăra de 26 de ani a scris atunci că fetița a ajuns, în sfârșit, acasă și le-a mulțumit tuturor pentru gândurile bune, mesajele și sprijinul primit.

„E acasă. Mulțumesc pentru fiecare rugăciune, fiecare mesaj, fiecare picătură de iubire. Dumnezeu le-a auzit pe toate’, transmitea ea pe data de 6 ianuarie.

Fiica lui Snoop Dogg a vorbit deschis, într-o postare din februarie 2025, despre începutul dificil al vieții micuței. Ea a explicat că bebelușul a venit pe lume mult prea devreme, la doar șase luni de sarcină, și a povestit cât de greu i-a fost să treacă peste teamă, lacrimi și vinovăție.

„Prințesa a venit pe lume la șase luni. Am plâns și am plâns, m-am comparat constant și m-am învinovățit că nu am putut să-i ofer tot ce avea nevoie. Dar, indiferent de situație, Dumnezeu îmi arată mereu că sunt copilul Lui’, a explicat Cori Broadus atunci.

Codi s-a născut la 25 de săptămâni și a stat aproape toată perioada de după sub supraveghere medicală, în Terapie Intensivă pentru nou-născuți.

