Care sunt punctele de stabilitate în 2026. Cum cresc pensiile și cine beneficiază de ele 

Legea nouă a pensiile a schimbat radical modul de calcul a veniturilor la retragerea din activitate, ea pune accent mai mare pe vechimea efectivă din muncă și pe continuitatea contribuțiilor la sistemul public. Printre cele mai importante noutăți se numără punctele de stabilitate, un mecanism care vine cu sume suplimentare la pensie pentru cei care au depășit un anumit prag de ani lucrați și care devine relevant mai ales pentru anul 2026, când recalculările se resimt din plin, potrivit PlayTech.

Ce reprezintă punctele de stabilitate

Punctele de stabilitate sunt bonificații care se acordă sub formă de puncte de pensie suplimentare pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare contributiv mai mare de 25 de ani. Ele au fost introduse pentru recompensarea contribuției constante și îndelungate la sistemul public de pensii, fiind prevăzute în noua Lege a Pensiilor, aplicabilă începând cu anul 2024.

Bonusul nu înlocuiește punctajul anual standard, calculat pe baza veniturilor realizate, ci se adaugă la acesta la momentul pensionării. Cu alte cuvinte, punctele de stabilitate cresc numărul total de puncte pe baza căruia se stabilește pensia finală. Mecanismul este gândit progresiv, astfel încât beneficiile să fie mai consistente pentru cei care au avut o carieră mai lungă.

Cum se acordă punctele?

pentru perioada cuprinsă între 25 și 30 de ani inclusiv, se acordă 0,50 puncte pentru fiecare an, echivalentul a 0,04167 puncte pe lună sau 0,00139 puncte pe zi;

pentru anii lucrați peste 30 și până la 35 de ani inclusiv, bonificația crește la 0,75 puncte pentru fiecare an, respectiv 0,06250 puncte lunar și 0,00208 puncte zilnic;

pentru stagiul care depășește 35 de ani, se acordă un punct întreg pentru fiecare an suplimentar, adică 0,08333 puncte pe lună și 0,00278 puncte pentru fiecare zi lucrată.

