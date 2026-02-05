Prima pagină » Actualitate » Judecător CCR, anunț despre anularea alegerilor: „Nu a fost nicio interferență din exterior. Să fim serioși”

Judecător CCR, anunț despre anularea alegerilor: „Nu a fost nicio interferență din exterior. Să fim serioși”

05 feb. 2026, 21:55, Actualitate
Judecător CCR, anunț despre anularea alegerilor: „Nu a fost nicio interferență din exterior. Să fim serioși”

Judecătorul Curții Constituționale Dacian Dragoș a negat categoric orice interferență externă în decizia de anulare a alegerilor prezidențiale și a spus că judecătorii „și-au scrutat conștiințele” ca să decidă ce a fost bine pentru țară.

„Deci nu a fost nicio interferență din exterior. Să fim serioși”, a declarat Dacian Dragoș la Antena 3, răspunzând la întrebări despre posibile presiuni externe.

Judecătorul a mai explicat că decizia a fost „necesară la momentul respectiv”.

„Acum vorbesc din perspectiva cetățeanului, că atunci eram cetățeanul, nu eram judecător la Curtea Constituțională. A fost una necesară”, a spus el.

Dacian Dragoș a mai spus că și-a format părerea despre decizie înainte de a deveni membru al CCR.

„Părerea mea despre acea decizie s-a format în momentul când încă nu eram judecător la Curtea Constituțională”, a declarat el.

„Cunoscând acum colegii știu că chiar și-au scrutat conștiințele și au decis așa cum a fost bine pentru țară în momentul respectiv”, a adăugat judecătorul.

Jurnalista l-a mai întrebat apoi pe judecător dacă ar fi putut exista presiuni din partea Comisiei Europene, Franței sau a altor factori externi. „Poate să sune Comisia Europeană, poate să sune Franța, poate să sune cineva la un judecător sau mai mulți?” a întrebat jurnalista.

Însă Dacian Dragoș a respins ferm această ipoteză. Acesta a săus că judecătorii au luat decizia independent, fără influențe externe.

Un raport preliminar din Congresul american a acuzat Uniunea Europeană de cenzură, spunând că anularea alegerilor prezidențiale din România în decembrie 2024 ar fi unul dintre efectele unei presupuse ingerințe a Comisiei Europene.

Autorul recomandă:

Judecătorul CCR numit de Nicușor Dan s-a scăpat în timpul emisiunii TV: „Mi-a zis că, dacă am nevoie să ne sfătuim, îmi stă la dispoziție”

Recomandarea video

Citește și

UTILE Trucul ieftin prin care puteți reduce pierderile de căldură. Cum se întreține eficient un calorifer
22:31
Trucul ieftin prin care puteți reduce pierderile de căldură. Cum se întreține eficient un calorifer
EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Dan știe că trebuie să aleagă între UE și America. El este de partea UE, dar e într-o țară pro-americană”
22:30
Ion Cristoiu: „Dan știe că trebuie să aleagă între UE și America. El este de partea UE, dar e într-o țară pro-americană”
APĂRARE Miruță e pus pe fapte mari. Acum vrea să cumpere și sateliți. Are și o explicație pentru excentricitate și nu e o glumă: „Satelitul este foarte sus…”
22:16
Miruță e pus pe fapte mari. Acum vrea să cumpere și sateliți. Are și o explicație pentru excentricitate și nu e o glumă: „Satelitul este foarte sus…”
ACTUALITATE Nepoțica lui Snoop Dogg a murit la doar 10 luni. Fiica rapperului a făcut anunțul sfâșietor
22:08
Nepoțica lui Snoop Dogg a murit la doar 10 luni. Fiica rapperului a făcut anunțul sfâșietor
INEDIT VIDEO Momente inedite cu Robert Negoiță, pus sub control judiciar de DNA: De la îmbrățișatul copacilor, la declarația că trăiește 3 zile cu 46 de lei
21:58
VIDEO Momente inedite cu Robert Negoiță, pus sub control judiciar de DNA: De la îmbrățișatul copacilor, la declarația că trăiește 3 zile cu 46 de lei
ULTIMA ORĂ Robert Negoiță a ieșit fără cătușe de la DNA. Surse Gândul: Este sub control judiciar cu cauțiune de 800.000 de lei și nu mai poate exercita funcția de primar pe perioada măsurii preventive
21:28
Robert Negoiță a ieșit fără cătușe de la DNA. Surse Gândul: Este sub control judiciar cu cauțiune de 800.000 de lei și nu mai poate exercita funcția de primar pe perioada măsurii preventive
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale
Cancan.ro
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Cum au reușit medicii să țină în viață, timp de 48 de ore, un bărbat fără plămâni?

Cele mai noi

Trimite acest link pe