Judecător CCR, anunț despre anularea alegerilor: „Nu a fost nicio interferență din exterior. Să fim serioși”

Judecătorul Curții Constituționale Dacian Dragoș a negat categoric orice interferență externă în decizia de anulare a alegerilor prezidențiale și a spus că judecătorii „și-au scrutat conștiințele” ca să decidă ce a fost bine pentru țară.

„Deci nu a fost nicio interferență din exterior. Să fim serioși”, a declarat Dacian Dragoș la Antena 3, răspunzând la întrebări despre posibile presiuni externe.

Judecătorul a mai explicat că decizia a fost „necesară la momentul respectiv”.

„Acum vorbesc din perspectiva cetățeanului, că atunci eram cetățeanul, nu eram judecător la Curtea Constituțională. A fost una necesară”, a spus el.

Dacian Dragoș a mai spus că și-a format părerea despre decizie înainte de a deveni membru al CCR.

„Părerea mea despre acea decizie s-a format în momentul când încă nu eram judecător la Curtea Constituțională”, a declarat el. „Cunoscând acum colegii știu că chiar și-au scrutat conștiințele și au decis așa cum a fost bine pentru țară în momentul respectiv”, a adăugat judecătorul.

Jurnalista l-a mai întrebat apoi pe judecător dacă ar fi putut exista presiuni din partea Comisiei Europene, Franței sau a altor factori externi. „Poate să sune Comisia Europeană, poate să sune Franța, poate să sune cineva la un judecător sau mai mulți?” a întrebat jurnalista.

Însă Dacian Dragoș a respins ferm această ipoteză. Acesta a săus că judecătorii au luat decizia independent, fără influențe externe.

Un raport preliminar din Congresul american a acuzat Uniunea Europeană de cenzură, spunând că anularea alegerilor prezidențiale din România în decembrie 2024 ar fi unul dintre efectele unei presupuse ingerințe a Comisiei Europene.

