Prima pagină » Social » Fermierii, încurajați să pună pliculețe de ceai în grădină în luna februarie 

Fermierii, încurajați să pună pliculețe de ceai în grădină în luna februarie 

05 feb. 2026, 22:43, Social
Fermierii, încurajați să pună pliculețe de ceai în grădină în luna februarie 

Pliculețe de ceai în grădină, nu este o glumă. De acum nimeni nu le va mai arunca. Compostarea reprezintă un lucru benefic în grădina ta pe tot parcursul anului, nu doar vara, transformând resturile de bucătărie, cum ar fi coaja de cartofi, resturile de morcov și coaja de banană, într-un compost bogat și nutritiv, care va întări plantele din grădină și va duce la fructe și legume mult mai mari și mai puternice, precum și la flori mult mai sănătoase.  

Cum ajută pliculețele de ceai plantele din grădină 

Însă persoanele care adaugă pliculețe de ceai în compost au fost avertizate – trebuie mai întâi să rupeți pliculețele și să turnați frunzele crude de ceai direct în ele. Acest lucru se datorează faptului că multe dintre pliculețele de ceai de la cele mai bune mărci vândute astăzi conțin, de fapt, plastic, relatează Express.co.

Multe mărci de supermarketuri folosesc plastic în pliculețele lor de ceai, ceea ce înseamnă că acestea nu se vor descompune niciodată în compost, lăsând în urmă reziduuri de plastic, care vor contamina și compostul cu substanțe chimice din plastic levigate. 

Chiar și pliculețele de ceai pe bază de plante, cum ar fi cele folosite de Yorkshire Tea, ar trebui tăiate, iar pliculețul aruncat separat, nu în coșul de compost. 

Revista de sfaturi pentru consumatori Which? explică: „Pungile de ceai au fost în mod tradițional sigilate cu un plastic numit polipropilenă, care permite sigilarea termică a marginilor lor și împiedică destrămarea lor în apa fierbinte. Au fost folosite cantități mici, dar acest lucru a împiedicat compostarea lor și, din cauza cantității enorme de pliculețe de ceai utilizate în Regatul Unit, s-a generat o cantitate mare de deșeuri de plastic.”   

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Care sunt punctele de stabilitate în 2026. Cum cresc pensiile și cine beneficiază de ele 
21:23
Care sunt punctele de stabilitate în 2026. Cum cresc pensiile și cine beneficiază de ele 
IMOBILIARE Care sunt costurile unui apartament în care nu locuiește nimeni. Întreținerea și utilitățile 
21:05
Care sunt costurile unui apartament în care nu locuiește nimeni. Întreținerea și utilitățile 
EXCLUSIV TVR, la un pas de dezastru. Au picat serverele și serviciile IT. Gândul publică în exclusivitate mesajul intern al direcției tehnice, care vorbește despre o criză acută a instituției publice
18:18
TVR, la un pas de dezastru. Au picat serverele și serviciile IT. Gândul publică în exclusivitate mesajul intern al direcției tehnice, care vorbește despre o criză acută a instituției publice
ALERTĂ Încă un dezvoltator imobiliar din București este acuzat că dă țepe clienților. „Au vândut apartamente de două ori. În blocul Oxy 1 nu există electricitate, iar de administrator nu mai dăm”. La mijloc sunt afaceri de zeci de milioane de euro
17:14
Încă un dezvoltator imobiliar din București este acuzat că dă țepe clienților. „Au vândut apartamente de două ori. În blocul Oxy 1 nu există electricitate, iar de administrator nu mai dăm”. La mijloc sunt afaceri de zeci de milioane de euro
ECONOMIE Care este valoarea unei pensii de urmaș a unui copil. Ce sume primesc și care sunt condițiile de acordarea potrivit legii din România 
16:29
Care este valoarea unei pensii de urmaș a unui copil. Ce sume primesc și care sunt condițiile de acordarea potrivit legii din România 
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale
Cancan.ro
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Cum au reușit medicii să țină în viață, timp de 48 de ore, un bărbat fără plămâni?
EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Dan știe că trebuie să aleagă între UE și America. El este de partea UE, dar e într-o țară pro-americană”
22:30
Ion Cristoiu: „Dan știe că trebuie să aleagă între UE și America. El este de partea UE, dar e într-o țară pro-americană”
ULTIMA ORĂ Donald Trump, mesaj de susținere pentru Viktor Orban la alegeri: „Luptă și își iubește țara măreață și poporul”
22:29
Donald Trump, mesaj de susținere pentru Viktor Orban la alegeri: „Luptă și își iubește țara măreață și poporul”
APĂRARE Miruță e pus pe fapte mari. Acum vrea să cumpere și sateliți. Are și o explicație pentru excentricitate și nu e o glumă: „Satelitul este foarte sus…”
22:16
Miruță e pus pe fapte mari. Acum vrea să cumpere și sateliți. Are și o explicație pentru excentricitate și nu e o glumă: „Satelitul este foarte sus…”
ACTUALITATE Nepoțica lui Snoop Dogg a murit la doar 10 luni. Fiica rapperului a făcut anunțul sfâșietor
22:08
Nepoțica lui Snoop Dogg a murit la doar 10 luni. Fiica rapperului a făcut anunțul sfâșietor
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 6 februarie, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 6 februarie, de la ora 20.00
INEDIT VIDEO Momente inedite cu Robert Negoiță, pus sub control judiciar de DNA: De la îmbrățișatul copacilor, la declarația că trăiește 3 zile cu 46 de lei
21:58
VIDEO Momente inedite cu Robert Negoiță, pus sub control judiciar de DNA: De la îmbrățișatul copacilor, la declarația că trăiește 3 zile cu 46 de lei

Cele mai noi

Trimite acest link pe