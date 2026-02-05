Fermierii, încurajați să pună pliculețe de ceai în grădină în luna februarie 

Pliculețe de ceai în grădină, nu este o glumă. De acum nimeni nu le va mai arunca. Compostarea reprezintă un lucru benefic în grădina ta pe tot parcursul anului, nu doar vara, transformând resturile de bucătărie, cum ar fi coaja de cartofi, resturile de morcov și coaja de banană, într-un compost bogat și nutritiv, care va întări plantele din grădină și va duce la fructe și legume mult mai mari și mai puternice, precum și la flori mult mai sănătoase.

Cum ajută pliculețele de ceai plantele din grădină

Însă persoanele care adaugă pliculețe de ceai în compost au fost avertizate – trebuie mai întâi să rupeți pliculețele și să turnați frunzele crude de ceai direct în ele. Acest lucru se datorează faptului că multe dintre pliculețele de ceai de la cele mai bune mărci vândute astăzi conțin, de fapt, plastic, relatează Express.co.

Multe mărci de supermarketuri folosesc plastic în pliculețele lor de ceai, ceea ce înseamnă că acestea nu se vor descompune niciodată în compost, lăsând în urmă reziduuri de plastic, care vor contamina și compostul cu substanțe chimice din plastic levigate.

Chiar și pliculețele de ceai pe bază de plante, cum ar fi cele folosite de Yorkshire Tea, ar trebui tăiate, iar pliculețul aruncat separat, nu în coșul de compost.

Revista de sfaturi pentru consumatori Which? explică: „Pungile de ceai au fost în mod tradițional sigilate cu un plastic numit polipropilenă, care permite sigilarea termică a marginilor lor și împiedică destrămarea lor în apa fierbinte. Au fost folosite cantități mici, dar acest lucru a împiedicat compostarea lor și, din cauza cantității enorme de pliculețe de ceai utilizate în Regatul Unit, s-a generat o cantitate mare de deșeuri de plastic.”

Recomandările autorului: