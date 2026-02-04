Prima pagină » Știri externe » Snoop Dogg poartă din nou torța Olimpică. De data aceasta, pe străzile din Milano. Celebrul rapper este antrenorul onorific al echipei SUA

Snoop Dogg poartă din nou torța Olimpică. De data aceasta, pe străzile din Milano. Celebrul rapper este antrenorul onorific al echipei SUA

04 feb. 2026, 16:26, Știri externe
Snoop Dogg poartă din nou torța Olimpică. De data aceasta, pe străzile din Milano. Celebrul rapper este antrenorul onorific al echipei SUA

Înaintea Jocurilor Olimpice de Iarnă, care urmează să înceapă oficial pe 6 februarie, torța olimpică a fost purtată în mod tradițional pe străzile din Milano, iar printre purtătorii torței s-a numărat, din nou, popularul rapper american Snoop Dogg.

Celebrul artist american a mai participat la un astfel de eveniment în 2024, atunci când au avut loc jocurile Olimpice de la Paris. Pe atunci, imagini cu Snoop Dogg care alerga cu torța olimpică a devenit rapid un meme printre fani.

Celebrul rapper american a fost numit în luna decembrie antrenorul onorific al echipei Statelor Unite pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice de iarnă de la Milano Cortina. La Jocurile de la Paris din 2024, Snoop Dogg a fost unul dintre protagoniștii principali, unde a purtat flacăra olimpică, a participat la ceremonia de închidere, la competițiile de breakdance și alte evenimente.

Comitetul Olimpic Național al SUA a declarat în decembrie că Snoop Dogg „își va oferi umorul și inima caracteristice” pentru a motiva și inspira sportivii americani, în timp ce directorul executiv al organizației, Sarah Hirshland, a declarat că „entuziasmul vedetei hip-hop pentru mișcarea olimpică și paralimpică este contagios”.

Recomandările autorului:

Decizie surprinzătoare a lui Tom Cruise. Actorul a ales să părăsească definitiv Londra din cauza criminalității ridicate

Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului lider al Libiei, a fost împușcat mortal. A fost mult timp cea mai temută persoană din țară, după tatăl său

Au început negocierile de la Abu Dhabi, runda a doua. Discuțiile trilaterale au loc după cel mai mare bombardament rusesc în Ucraina din iarna aceasta

Recomandarea video

Citește și

INEDIT VIDEO. Cum arată cel mai extrem rollercoaster din lume. Parcul de distracții este în Arabia Saudită
17:49
VIDEO. Cum arată cel mai extrem rollercoaster din lume. Parcul de distracții este în Arabia Saudită
CONTROVERSĂ Ce a pățit o femeie care s-a așezat câteva minute la clasa întâi, pe un loc liber, într-un tren din Austria 
16:59
Ce a pățit o femeie care s-a așezat câteva minute la clasa întâi, pe un loc liber, într-un tren din Austria 
CONTROVERSĂ Fostul soț al lui Jill Biden este acuzat că și-a omorât actuala soție. Cât a durat prima căsnicie a fostei prime doamne a Statelor Unite și de ce s-a destrămat
16:00
Fostul soț al lui Jill Biden este acuzat că și-a omorât actuala soție. Cât a durat prima căsnicie a fostei prime doamne a Statelor Unite și de ce s-a destrămat
FLASH NEWS SUA și Iran vor avea vineri o întâlnire bilaterală în Oman, pe fondul amenințărilor lui Trump. Programul nuclear și rachetele balistice sunt pe agendă
15:46
SUA și Iran vor avea vineri o întâlnire bilaterală în Oman, pe fondul amenințărilor lui Trump. Programul nuclear și rachetele balistice sunt pe agendă
INEDIT Decizia luată de o tânără din Anglia. A cumpărat o barcă de 17.000 de euro pentru a locui în ea 
15:36
Decizia luată de o tânără din Anglia. A cumpărat o barcă de 17.000 de euro pentru a locui în ea 
FLASH NEWS Bruxelles-ul asigură că TikTok este „extrem de cooperant” în ancheta privind alegerile din România. „Au luat o serie de măsuri”
15:20
Bruxelles-ul asigură că TikTok este „extrem de cooperant” în ancheta privind alegerile din România. „Au luat o serie de măsuri”
Mediafax
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Mediafax
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Cancan.ro
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Descopera.ro
Care este singura primată veninoasă din lume? Puțini oameni știu răspunsul corect!

Cele mai noi

Trimite acest link pe