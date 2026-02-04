Snoop Dogg poartă din nou torța Olimpică. De data aceasta, pe străzile din Milano. Celebrul rapper este antrenorul onorific al echipei SUA

Înaintea Jocurilor Olimpice de Iarnă, care urmează să înceapă oficial pe 6 februarie, torța olimpică a fost purtată în mod tradițional pe străzile din Milano, iar printre purtătorii torței s-a numărat, din nou, popularul rapper american Snoop Dogg.

Celebrul artist american a mai participat la un astfel de eveniment în 2024, atunci când au avut loc jocurile Olimpice de la Paris. Pe atunci, imagini cu Snoop Dogg care alerga cu torța olimpică a devenit rapid un meme printre fani.

Celebrul rapper american a fost numit în luna decembrie antrenorul onorific al echipei Statelor Unite pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice de iarnă de la Milano Cortina. La Jocurile de la Paris din 2024, Snoop Dogg a fost unul dintre protagoniștii principali, unde a purtat flacăra olimpică, a participat la ceremonia de închidere, la competițiile de breakdance și alte evenimente.

Comitetul Olimpic Național al SUA a declarat în decembrie că Snoop Dogg „își va oferi umorul și inima caracteristice” pentru a motiva și inspira sportivii americani, în timp ce directorul executiv al organizației, Sarah Hirshland, a declarat că „entuziasmul vedetei hip-hop pentru mișcarea olimpică și paralimpică este contagios”.

