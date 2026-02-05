Prima pagină » Știri externe » Trump se laudă cu forța militară a SUA: „Am refăcut armata și am prevenit războaie nucleare”

05 feb. 2026, 21:29, Știri externe
„În loc să prelungim „NOUL START” (un acord prost negociat de Statele Unite care, pe lângă toate celelalte, este încălcat grav), ar trebui să-i punem pe experții noștri nucleari să lucreze la un acord nou, îmbunătățit și modernizat care să țină mai mult în viitor”, a spus Donald Trump.

Trump arunca vina pe Obama pentru eșecul acordului NEW START

Trump acuză în mod indirect, fără a nominaliza, fosta administrație a fostului președinte american Barack Obama (democrat) pentru că a negociat un acord „prost” cu Rusia în 2010  (atunci condusă de fostul președinte Dmitri Medvedev) și că a fost „încălcat grav”. A promis că va trimite experți să lucreze la un nou „acord nuclear îmbunătățit și de  lungă durată” cu Rusia.

Liderul de la Casa Albă s-a lăudat că a modernizat armata americană încă din primul său mandat și că clădit „Forța Spațială”.  El mai spune că SUA au acum nave de 100 de ori mai puternice decât cele din timpul celui de-al Doilea Război Mondial și că a prevenit declanșarea războaielor nucleare în conflictele dintre India și Pakistan, Iran și Israel, Ucraina și Rusia.

„Statele Unite sunt cea mai puternică țară din lume. Mi-am reconstruit complet armata în primul meu mandat, incluzând arme nucleare noi și numeroase arme recondiționate. Am adăugat, de asemenea, Forța Spațială și acum continuăm să ne reconstruim armata la niveluri nemaivăzute până acum. Adăugăm chiar și nave de luptă, care sunt de 100 de ori mai puternice decât cele care au cutreierat mările în timpul celui de-al Doilea Război Mondial – Iowa, Missouri, Alabama și altele. Am oprit izbucnirea războaielor nucleare în întreaga lume între Pakistan și India, Iran și Israel și Rusia și Ucraina. În loc să prelungim „NOUL START” (un acord prost negociat din start de Statele Unite care, pe lângă toate celelalte, este încălcat grav), ar trebui să-i punem pe experții noștri nucleari să lucreze la un tratat nou, îmbunătățit și modernizat, care să poată dura mult timp în viitor.”, a declarat Trump într-o postare scrisă pe Truth Social.

Acordul nuclear „NEW Start”, care a înlocuit SORT,  a fost semnat la 8 aprilie 2010, la Praga și a intrat în vigoare de la 5 februarie 2011.  Tratatul anterior START I a expirat în decembrie 2009, în timp ce START II n-a intrat niciodată în vigoare, iar negocierile pentru START III nu au fost duse la bun sfârșit. Potrivit tratatului de atunci, Rusia și SUA se angajau să desfășoare nu mai mult de 1.550 de arme nucleare strategice și nu mai mult de 800 de lansatoare de rachete balistice intercontinentale.

Rusia și-a suspendat participarea la New START din februari 2023, dar nu s-a retras. În plină Cursă a înarmării, care a repornit de la invazia rusă a Ucrainei în 2022  pentru prima dată după încheierea Războiului Rece, oamenii de știință au estimat” că  mai sunt 85 de secunde până la anihilarea nucleară a lumii în ceasul simbolic al „Apocalipsei”.

START I a fost semnat în 1991, între președintele american George H.W. Bush și liderul sovietic Mihail Gorbaciov, iar SORT a fost încheiat la Moscova, între George W. Bush și Vladimir Putin.

