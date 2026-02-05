Ion Cristoiu: „Dan știe că trebuie să aleagă între UE și America. El este de partea UE, dar e într-o țară pro-americană”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Nicușor Dan trebuie să aleagă între Uniunea Europeană și SUA. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit cum Nicușor Dan trebuie să aleagă între Uniunea Europeană și SUA. Acesta a început prin a spune că totul e făcut din frică. Nicușor Dan, completează jurnalistul, se iluzionează. El știe că trebuie să facă o alegere foarte importantă între SUA și Uniunea Europeană. Jurnalistul susține că Nicușor Dan este de partea Uniunii Europene, în timp ce populația României este pro-americană.
„Face asta că îi este frică. Păi, când te înșeală nevastă, nu vrei să recunoști. Se iluzionează, săracul. Adică el știe că trebuie să aleagă, foarte important, între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. E de partea Uniunii Europene, pentru că el a fost numit, așa cum spune raportul ăla, de către Uniunea Europeană. Adică el este omul lor, omul Uniunii Europeane. Dar este într-o țară care este pro-americană. Și atunci o să vedem… Atunci când vine vorba de oameni, de populație… Populația este pro-americană. O parte substanțial este pro-Trump, toată este pro-americană, din tată în fiu… Nu are niciun rost să îți și explic de ce…”, a explicat jurnalistul.