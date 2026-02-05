Ion Cristoiu: „Dan știe că trebuie să aleagă între UE și America. El este de partea UE, dar e într-o țară pro-americană”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Nicușor Dan trebuie să aleagă între Uniunea Europeană și SUA. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Adică el este omul lor, omul Uniunii Europeane. Dar este într-o țară care este pro-americană. Atunci când vine vorba de oameni, de populație… Opulația este pro-americană. O parte substanțial este pro-Trump, toată este pro-americană, din tată în fiu…”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit cum Nicușor Dan trebuie să aleagă între Uniunea Europeană și SUA. Acesta a început prin a spune că totul e făcut din frică. Nicușor Dan, completează jurnalistul, se iluzionează. El știe că trebuie să facă o alegere foarte importantă între SUA și Uniunea Europeană. Jurnalistul susține că Nicușor Dan este de partea Uniunii Europene, în timp ce populația României este pro-americană.