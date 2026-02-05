Prima pagină » Actualitate » Miruță e pus pe fapte mari. Acum vrea să cumpere și sateliți. Are și o explicație pentru excentricitate și nu e o glumă: „Satelitul este foarte sus…”

Miruță e pus pe fapte mari. Acum vrea să cumpere și sateliți. Are și o explicație pentru excentricitate și nu e o glumă: „Satelitul este foarte sus…”

05 feb. 2026, 22:16, Actualitate

Invitat la Digi24, Radu Miruță, ministrul Apărării, a declarat că, din punctul său de vedere, România are nevoie de comunicații prin satelit, pentru că, spune el, acesta este foarte sus și are o vedere mai largă. 

Motivul pentru care Radu Miruță vrea ca România să aibă sateliți

Ministrul Apărării susține că satelitul ar putea fi folosit în comun cu alte țări, pe principiul: ”am și eu jucăria mea, ai și tu jucăria mea”. Miruță a menționat că a existat în trecut un proiect de cercetare care a dezvoltat un satelit , iar acum există discuții cu privire la lansarea acestuia.

„România are nevoie de comunicații prin satelit. Satelitul e foarte sus, vede mai mult decât România, poate e eficient să folosim în comun cu alte țări serviciile unui satelit, pentru că «am și eu jucăria mea, ai și tu jucăria mea».

A fost un proiect de cercetare care a dezvoltat un satelit, a costat vreo 6.000 de euro și discutăm dacă îl lansăm. Am dat o rezoluție, îi întreb pe cei care au lucrat care sunt șansele să funcționeze, pentru că 7.000 de euro, doar ca să văd cum pleacă, nu prea semnez”, a declarat Radu Miruță, la Digi 24.

AUTORUL RECOMANDĂ

Ministrul Apărării spune că un bloc din Craiova blochează un radar militar. „Cazul ar putea ajunge în instanță”

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, s-a întâlnit cu șeful militar al NATO. Ce au discutat cei doi oficiali

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Dan știe că trebuie să aleagă între UE și America. El este de partea UE, dar e într-o țară pro-americană”
22:30
Ion Cristoiu: „Dan știe că trebuie să aleagă între UE și America. El este de partea UE, dar e într-o țară pro-americană”
ACTUALITATE Nepoțica lui Snoop Dogg a murit la doar 10 luni. Fiica rapperului a făcut anunțul sfâșietor
22:08
Nepoțica lui Snoop Dogg a murit la doar 10 luni. Fiica rapperului a făcut anunțul sfâșietor
INEDIT VIDEO Momente inedite cu Robert Negoiță, pus sub control judiciar de DNA: De la îmbrățișatul copacilor, la declarația că trăiește 3 zile cu 46 de lei
21:58
VIDEO Momente inedite cu Robert Negoiță, pus sub control judiciar de DNA: De la îmbrățișatul copacilor, la declarația că trăiește 3 zile cu 46 de lei
CONTROVERSĂ Judecător CCR, anunț despre anularea alegerilor: „Nu a fost nicio interferență din exterior. Să fim serioși”
21:55
Judecător CCR, anunț despre anularea alegerilor: „Nu a fost nicio interferență din exterior. Să fim serioși”
ULTIMA ORĂ Robert Negoiță a ieșit fără cătușe de la DNA. Surse Gândul: Este sub control judiciar cu cauțiune de 800.000 de lei și nu mai poate exercita funcția de primar pe perioada măsurii preventive
21:28
Robert Negoiță a ieșit fără cătușe de la DNA. Surse Gândul: Este sub control judiciar cu cauțiune de 800.000 de lei și nu mai poate exercita funcția de primar pe perioada măsurii preventive
NEWS ALERT Miruță a întrebat dacă mai retrag americanii trupe din România. Ce răspuns a primit
21:15
Miruță a întrebat dacă mai retrag americanii trupe din România. Ce răspuns a primit
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale
Cancan.ro
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Cum au reușit medicii să țină în viață, timp de 48 de ore, un bărbat fără plămâni?

Cele mai noi

Trimite acest link pe