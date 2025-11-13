Nici n-a început campania, că un candidat deja se retrage. Care e motivul pentru care un nume cu mare notorietate iese din cursa pentru Bucureşti

„Abuzurile semnificative” care afectează alegerile parţiale din Bucureşti sunt acelea care l-au determinat pe unul dintre candidaţii înscrişi în cursa electorală să o abandoneze chiar înainte de a începe. Candidatul PUSL a anunţat că nu-şi mai depune candidatura.

Liviu Negoiţă, propus de PUSL pentru Primăria Capitalei, anunţă că abandonează cursa din 7 decembrie, din cauza legislaţiei şi „năravurilor” care guvernează alegerile locale şi care sunt nocive pentru democraţie şi pentru interesele electoratului.

„Din cauza abuzurilor semnificative care afectează alegerile parţiale din Bucureşti (perioada de precampanie a fost extrem de scurtă, pentru a avantaja candidaţii partidelor parlamentare, finanţate cu sume imense de la buget; nu au fost aprobate cererile pentru corturi şi acţiuni de promovare; doar partidele parlamentare au reprezentanţi în secţiile de vot – chiar dacă nu au candidaţi!; nu au fost acceptate dezbateri pe temele esenţiale pentru bucureşteni), Liviu Negoiţă, în deplin acord cu PUSL, a decis să nu-şi depună candidatura pentru Primăria Capitalei”, se arată într-un comunicat al partidului.

În postarea partidului, sunt invocate „legislaţia, cât şi năravurile care guvernează alegerile locale” şi care sunt „nocive pentru democraţie şi pentru interesele electoratului”.

Negoiţă a fost ales deputat în perioada 1996-2000 şi 2000-2004, din 2004-2012 a câştigat două mandate consecutive de primar al Sectorului 3.

În 2024, a candidat tot din partea PUSL pentru un mandat de primar al Sectorului 1, obţinând un scor de doar 5%.

Liviu Negoiţă este susţinător al alegerilor de primar din două tururi şi militează pentru dreptul candidaţilor de a avea reprezentanţi în toate secţiile de vot, precum şi obligativitatea dezbaterilor între contracandidaţi.

„Cine nu are curaj să se prezinte la dezbateri, nu are ce căuta într-o funcţie publică!”, a mai scris Liviu Negoiţă.

