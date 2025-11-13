Prima pagină » Actualitate » Nici n-a început campania, că un candidat deja se retrage. Care e motivul pentru care un nume cu mare notorietate iese din cursa pentru Bucureşti

Nici n-a început campania, că un candidat deja se retrage. Care e motivul pentru care un nume cu mare notorietate iese din cursa pentru Bucureşti

Luiza Dobrescu
13 nov. 2025, 12:28, Actualitate
Nici n-a început campania, că un candidat deja se retrage. Care e motivul pentru care un nume cu mare notorietate iese din cursa pentru Bucureşti

„Abuzurile semnificative” care afectează alegerile parţiale din Bucureşti sunt acelea care l-au determinat pe unul dintre candidaţii înscrişi în cursa electorală să o abandoneze chiar înainte de a începe. Candidatul PUSL a anunţat că nu-şi mai depune candidatura. 

Liviu Negoiţă, propus de PUSL pentru Primăria Capitalei, anunţă că abandonează cursa din 7 decembrie, din cauza legislaţiei şi „năravurilor” care guvernează alegerile locale şi care sunt nocive pentru democraţie şi pentru interesele electoratului.

„Din cauza abuzurilor semnificative care afectează alegerile parţiale din Bucureşti (perioada de precampanie a fost extrem de scurtă, pentru a avantaja candidaţii partidelor parlamentare, finanţate cu sume imense de la buget; nu au fost aprobate cererile pentru corturi şi acţiuni de promovare; doar partidele parlamentare au reprezentanţi în secţiile de vot – chiar dacă nu au candidaţi!; nu au fost acceptate dezbateri pe temele esenţiale pentru bucureşteni), Liviu Negoiţă, în deplin acord cu PUSL, a decis să nu-şi depună candidatura pentru Primăria Capitalei”, se arată într-un comunicat al partidului.

În postarea partidului, sunt invocate „legislaţia, cât şi năravurile care guvernează alegerile locale” şi care sunt „nocive pentru democraţie şi pentru interesele electoratului”.

Negoiţă a fost ales deputat în perioada 1996-2000 şi 2000-2004, din 2004-2012 a câştigat două mandate consecutive de primar al Sectorului 3.

În 2024, a candidat tot din partea PUSL pentru un mandat de primar al Sectorului 1, obţinând un scor de doar 5%.

Liviu Negoiţă este susţinător al alegerilor de primar din două tururi şi militează pentru dreptul candidaţilor de a avea reprezentanţi în toate secţiile de vot, precum şi obligativitatea dezbaterilor între contracandidaţi.

„Cine nu are curaj să se prezinte la dezbateri, nu are ce căuta într-o funcţie publică!”, a mai scris Liviu Negoiţă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Liviu Negoiță, REVOLTAT de problemele din Sectorul 1: „În perioada acestei administrații, consumul de droguri în școlile din Sectorul 1 s-a dublat”

Liviu Negoiță, despre CANDIDATURA la Primăria Sectorului 1 din partea PUSL: „În Sectorul 1 este de groază, fără apă, fără canalizare”

Citește și

EXTERNE Zelenski impune sancțiuni împotriva unui apropiat al său, implicat într-un răsunător caz de corupție din Ucraina
14:09
Zelenski impune sancțiuni împotriva unui apropiat al său, implicat într-un răsunător caz de corupție din Ucraina
DEZVĂLUIRI 261 de pacienți captivi în condiții inumane, descoperiţi de o activistă premiată de Melania Trump. Poliţia a deschis o anchetăarbitrar de zeci de ani.
13:31
261 de pacienți captivi în condiții inumane, descoperiţi de o activistă premiată de Melania Trump. Poliţia a deschis o anchetăarbitrar de zeci de ani.
EXTERNE Germania reintroduce serviciul militar obligatoriu. Tinerii de 18 ani intră automat în procedura de recrutare
13:14
Germania reintroduce serviciul militar obligatoriu. Tinerii de 18 ani intră automat în procedura de recrutare
UTILE Care este secretul longevității: Dr. Mihai Băican: „Dacă ne simțim bine, înseamnă că suntem pe drumul cel bun”
13:01
Care este secretul longevității: Dr. Mihai Băican: „Dacă ne simțim bine, înseamnă că suntem pe drumul cel bun”
ULTIMA ORĂ Intervenție de urgență. 20 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc aflat în cartierul Dristor din Capitală, după ce o țeavă de gaze a fost avariată
12:56
Intervenție de urgență. 20 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc aflat în cartierul Dristor din Capitală, după ce o țeavă de gaze a fost avariată
VIDEO Emil Boc pozează în victimă după descinderile DNA la Primăria Cluj: „Noi suntem victime colaterale în această anchetă penală”
12:53
Emil Boc pozează în victimă după descinderile DNA la Primăria Cluj: „Noi suntem victime colaterale în această anchetă penală”
Mediafax
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament” în Balcani
Digi24
Culisele negocierilor de la Cotroceni privind pensiile speciale. De ce s-a ajuns la blocaj și ce au propus magistrații
Cancan.ro
Ucigașii soților milionari Novak au fost găsiți extrem de repede! Cum a procedat poliția din Dubai + posibilul motiv al crimei
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Cât plătești pe porc și cât rămâne după tăiere. Adevărul despre greutatea în viu și cea netă
Mediafax
Câți români din mediul rural ar vota cu AUR și PSD, dacă duminica viitoare ar fi alegeri (Barometru)
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
Un antreprenor rus specializat în criptomonede şi soţia sa au fost găsiţi dezmembraţi și îngropați în deşertul din Dubai
Cancan.ro
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Ce se întâmplă doctore
De ce boală RARĂ suferea Horia Moculescu? L-a chinuit în ultimii 17 ani: „Mă chinuiește cu o durere permanentă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
Sean Rad, fondatorul Tinder. „Întâlnirea unor oameni noi este o nevoie umană fundamentală”
NEWS ALERT Datoria externă a României a sărit în aer în 2025: +18 miliarde de euro de la începutul anului. Povara totală a ajuns la 221 de miliarde de euro, adică aproape 60% din PIB
14:12
Datoria externă a României a sărit în aer în 2025: +18 miliarde de euro de la începutul anului. Povara totală a ajuns la 221 de miliarde de euro, adică aproape 60% din PIB
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „NABU a fost ideea lui Biden pentru a putea controla puterea de la Kiev dacă nu mai ascultă ordinele”
14:00
Dan Dungaciu: „NABU a fost ideea lui Biden pentru a putea controla puterea de la Kiev dacă nu mai ascultă ordinele”
FLASH NEWS Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, la Palatul Victoria: „Altădată se puneau garduri de fier între noi, azi ne construim punți trainice”
13:57
Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, la Palatul Victoria: „Altădată se puneau garduri de fier între noi, azi ne construim punți trainice”
ECONOMIE Gigantul german Rheinmetall vrea să vândă 350 de blindate României
13:46
Gigantul german Rheinmetall vrea să vândă 350 de blindate României
EXCLUSIV “Dăruiește viață” și… adevăr. Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu susține că NICIODATĂ n-a plătit vreo vedetă pentru a-i face imagine. Gândul o contrazice și DEZVĂLUIE asocierea în firme cu vedete ProTV care au promovat-o intens, ani la rândul
13:42
“Dăruiește viață” și… adevăr. Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu susține că NICIODATĂ n-a plătit vreo vedetă pentru a-i face imagine. Gândul o contrazice și DEZVĂLUIE asocierea în firme cu vedete ProTV care au promovat-o intens, ani la rândul
ULTIMA ORĂ Vlad Voiculescu – numit consilier onorific al lui Nicușor Dan. Se ocupă de „reziliență, inovație și solidaritate europeană”
13:27
Vlad Voiculescu – numit consilier onorific al lui Nicușor Dan. Se ocupă de „reziliență, inovație și solidaritate europeană”