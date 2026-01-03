Prima pagină » Actualitate » Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, capturat din pat de forțele speciale americane, a fost adus în SUA și încarcerat în teribilul centru de detenție din Brooklyn. Primele imagini, pe Gândul. De ce este importantă soția lui Maduro pentru americani

03 ian. 2026, 23:55, Actualitate
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, au ajuns pe pământ american, în New York. Cei doi au fost capturați azi noapte de forțele speciale ale SUA. Vor fi judecați pentru narcoterorism în New York.
Actualizări
01:12

UPDATE. The New York Times: Cilia Flores - arhitectul supraviețuirii politice a lui Maduro. Ține în mână sistemul judiciar din Caracas

Avocată provenită dintr-un mediu din clasa de mijloc inferioară, Cilia Flores și-a început ascensiunea politică în anii 1990, apropiindu-se de Hugo Chávez – fostul președinte care a fost mentorul și predecesorul domnului Maduro – în timp ce acesta era închis după o tentativă de lovitură de stat eșuată în 1992, arată jurnaliștii NYTimes.

CARACAS, VENEZUELA – APRIL 13 : President of Venezuela, Nicolas Maduro (C-L) and his wife Cilia Flores in Caracas, Venezuela, on April 13, 2019. Lokman Ilhan / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

A urcat treptat în rândurile mișcării socialiste a lui Chávez, cunoscută sub numele de chavismo, devenind o figură centrală în legislativul Venezuelei.

Flores și dl Maduro sunt parteneri cel puțin de la sfârșitul anilor 1990, când ambii erau parlamentari. S-au căsătorit în 2013, anul în care el a devenit președinte. După moartea dlui Chávez, ea a fost considerată pe scară largă ca fiind esențială pentru consolidarea și menținerea puterii lui Maduro, aducând o bază politică loială și o influență instituțională profundă.

În cadrul chavismului, ea inspiră atât respect, cât și frică, a declarat Roberto Deniz, un jurnalist de investigații venezuelean care a relatat pe larg despre familia Flores.

„Este o figură fundamentală în corupția din Venezuela — absolut fundamentală — și mai ales în structura puterii”, a declarat Zair Mundaray, care a lucrat ca procuror superior atât sub conducerea domnului Chávez, cât și a domnului Maduro. „Mulți oameni o consideră mult mai perspicace și mai perspicace decât însuși Maduro.”

Într-un interviu publicat în ziarul spaniol La Vanguardia în 2013, Flores s-a autointitulat „combatantă” și a apărat angajarea rudelor.

„Familia mea a fost admisă pe baza propriilor merite”, a spus ea. „Sunt mândră de ei și le voi apăra munca de câte ori va fi nevoie.”

Deși a încetat să mai dețină funcții guvernamentale oficiale după 2013, Cilia Flores și-a păstrat o autoritate imensă în culise. Este adesea descrisă ca un arhitect cheie al supraviețuirii politice a domnului Maduro.

„În cadrul chavismului, ei știu adevărata putere pe care o are Cilia Flores, poate chiar mai bine decât publicul larg”, a spus Deniz.

Se crede, de asemenea, că dna Flores are o influență decisivă asupra sistemului judiciar din Venezuela.

Se crede că mulți judecători și înalți funcționari îi sunt loiali sau au fost plasați prin intermediul rețelelor sale. Sistemul judiciar este considerat complet politizat, nereușind să emită nicio hotărâre împotriva statului în mai mult de două decenii.

„Este un sistem judiciar complet politizat, imperfect și corupt, iar Cilia Flores poartă o mare parte din responsabilitate pentru ceea ce a devenit sistemul judiciar venezuelean”, a declarat Deniz.

Jurnaliștii de investigație au documentat cazuri extinse de corupție care implică familia Maduro-Flores, inclusiv utilizarea abuzivă a fondurilor publice și legături de afaceri cu oameni de afaceri străini sancționați.

O anchetă a arătat că familia a preluat efectiv o întreagă stradă cu case de lux din Caracas, capitala țării.

FILED – 10 January 2025, Venezuela, Caracas: Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores smile after being sworn in again as President of Venezuela in the National Assembly. Photo: Andres Gonzalez/dpa

Un rechizitoriu federal publicat sâmbătă o acuza pe Cilia Flores, împreună cu soțul și fiul ei, de colaborare cu traficanți de droguri.

„Ea a fost practic co-guvernatoare a țării de când el a ajuns la putere și, în multe privințe, este strategia sau puterea din spatele tronului”, a declarat Risa Grais-Targow, directoarea pentru America Latină a Eurasia Group, o firmă de consultanță politică.

„Ea a fost esențială pentru puterea sa de a rămâne, dar și acum pentru căderea sa.”

01:02

UPDATE. Cine este Cilia Flores, influenta prima doamnă arestată alături de Maduro?

Când s-a aflat că Statele Unite l-au capturat și l-au pus sub acuzare pe președintele autoritar de lungă durată al Venezuelei, Nicolás Maduro, alături de numele său a apărut un alt nume care i-a lăsat pe unii observatori perplecși: cel al soției sale, Cilia Flores.

Mult mai mult decât o primă doamnă, doamna Flores este una dintre cele mai puternice figuri politice din Venezuela, relatează The New York Times.

Cilia Flores și-a construit o influență extraordinară de-a lungul deceniilor, acționând în mare parte din umbră.

Prima doamnă a modelat un sistem judiciar în care aproape toate deciziile importante treceau prin ea și a încorporat instituții de stat cu rude și loialiști, potrivit jurnaliștilor, analiștilor și foștilor oficiali.

În același timp, au remarcat ei, familia ei a acumulat o avere vastă și inexplicabilă.

FILED – 10 December 2025, Venezuela, Caracas: Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores greet supporters during a rally marking the anniversary of the Battle of Santa Ines. Photo: Jesus Vargas/dpa

00:49

UPDATE. Deși a aterizat pe întuneric, ofițerii americani sunt observați filmându-l pe Maduro când cobora scările aeronavei speciale

00:31

UPDATE. Primele imagini cu Maduro în SUA. Este escortat de zeci de agenți federali

Maduro aterizează la Aeroportul Internațional Stewart din New York, înconjurat de agenți federali, unii dintre ei filmându-l cu telefoanele mobile. Potrivit unor surse, el va fi transportat cu elicopterul în oraș, unde va fi procesat și apoi transportat la închisoarea Metropolitan Detention Center (MDC).

00:30

UPDATE. Cine sunt clienții celebri ai MDC Brooklyn?

Ghislaine Maxwell, asociată a lui Jeffrey Epstein, a fost deținută anterior în centru, deși administrația Trump a transferat -o într-o închisoare confortabilă, de minimă securitate, în august.

  • Sam Bankman-Fried, băiatul de aur al criptomonedelor care a căzut în dizgrație după ce a fost condamnat pentru fraudă , își ispășește în prezent pedeapsa la MDC.
  • Luigi Mangione, presupusul atacator care l-a împușcat mortal pe Brian Thompson, directorul executiv al UnitedHealthcare , anul trecut, este și el rezident în prezent al MDC.
  • Rapperii P. Diddy și R. Kelly au petrecut și ei o perioadă în clădirea din Brooklyn.
00:26

UPDATE. Unde va fi încarcerat Maduro și care sunt condițiile

MDC Brooklyn este o unitate mixtă din New York City care găzduiește aproximativ 1.300 de persoane, potrivit site-ului web al centrului.

  • Este singura unitate federală din oraș, deoarece guvernul local administrează infamul complex penitenciar Rikers Island .
  • Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a criticat administrația Trump pentru operațiune într-o postare pe X sâmbătă după-amiază și a declarat că a fost „informat” despre „încarcerarea planificată a cuplului în custodie federală” în oraș.

 Majoritatea persoanelor de la MDC Brooklyn sunt reținute în așteptarea procesului, așa că își așteaptă ziua în instanță.

Persoanele deținute la MDC Brooklyn au susținut că condițiile sunt periculoase și inumane și că au cauzat moartea mai multor deținuți de-a lungul anilor.

  • Judecătorii federali au numit centrul „barbar” și „inuman” și uneori chiar reduc pedepsele deținuților pentru a ține cont de condițiile dificile pe care oamenii trebuie să le îndure înainte de proces.
  • Persoanele deținute la MDC s-au plâns, se pare, de alimente infestate cu viermi, carantine constante și maltratări medicale, potrivit senatorului de stat Andrew Gounardes.

Gounardes a numit, de asemenea, centrul „lipsit cronic de personal”, iar ziarele locale au relatat că personalul prezent „disprețuiește viața și demnitatea umană”.

Conform Departamentului de Justiție, într-un caz de violență a personalului, un ofițer de corecție a pulverizat cu spray cu piper o persoană care avea o criză de sănătate mintală, i-a pus cătușe la mână și la picioare după ce a fost pulverizat spray, iar persoana a fost ulterior declarată decedată.

00:24

UPDATE. Ce spun oficialii SUA despre acuzațiile la adresa lui Maduro

 „Maduro și soția sa se vor confrunta în curând cu întreaga putere a justiției americane și vor fi judecați pe pământ american”, a declarat Trump reporterilor în cadrul unei conferințe de presă de sâmbătă.

  • „În cele din urmă, se vor îndrepta spre New York, iar apoi se va lua o decizie, presupun, între New York și Miami sau Florida.”
  • „Dar dovezile covârșitoare ale crimelor lor vor fi prezentate într-o instanță judecătorească”, a spus el.

Atacul, cunoscut sub numele de Operațiunea „Rezolvare Absolută”, a fost efectuat sâmbătă la ora 1:00 ET pentru a provoca o schimbare de regim și pentru a prelua controlul asupra rezervelor de petrol de stat ale țării sud-americane.

  • Întrucât Maduro se confruntă cu un proces pe teritoriul american, America „ va conduce ” Venezuela până când „va avea loc o tranziție adecvată”, a declarat Trump.
  • El a mai spus că forțele americane „nu se tem de intervențiile militare la sol” și a sugerat că America ar putea interveni și în Mexic, Cuba și Columbia din cauza presupusului trafic de droguri din aceste țări.

Președintele capturat al Venezuelei, Nicolas Maduro, a ajuns pe pământ american. Avionul cu Nicolas Maduro a aterizat în New York.

Maduro va fi probabil încarcerat în celebrul Centru de Detenție Metropolitan din Brooklyn. Închisoarea federală este cunoscută pentru condițiile dure și „inumane” și a găzduit deținuți de renume, printre care Joaquin Guzman/ El Chapo, Sean Combs, Luigi Mangione și Ghislaine Maxwell/ Epstein, relatează Axios.

După conferința de presă de astăzi a Președintelui SUA, Donald Trump, o lovitură de proporții a venit din Venezuela. Noul președinte, Delcy Rodríguez,„aliatul” lui Trump, a cerut eliberarea lui Maduro, a acuzat „răpirea” liderului de la Caracas și a spus că „Venezuela nu este colonia SUA”.

Trump tocmai anunțase că America va conduce Venezuela, țara care are cea mai mare rezervă de petrol a lumii. Reacțiile internaționale pe evenimentele în desfășurare generate de intervenția SUA asupra Venezuelei – sunt prezentate în detaliu și imagini pe Gândul.

Acuzațiile împotriva familiei Maduro au fost formulate tot astăzi de procurorul general al SUA, Pam Bondi. Liderul de la Caracas este acuzat de narcoterorism.

