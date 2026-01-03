01:12

Avocată provenită dintr-un mediu din clasa de mijloc inferioară, Cilia Flores și-a început ascensiunea politică în anii 1990, apropiindu-se de Hugo Chávez – fostul președinte care a fost mentorul și predecesorul domnului Maduro – în timp ce acesta era închis după o tentativă de lovitură de stat eșuată în 1992, arată jurnaliștii NYTimes.

A urcat treptat în rândurile mișcării socialiste a lui Chávez, cunoscută sub numele de chavismo, devenind o figură centrală în legislativul Venezuelei.

Flores și dl Maduro sunt parteneri cel puțin de la sfârșitul anilor 1990, când ambii erau parlamentari. S-au căsătorit în 2013, anul în care el a devenit președinte. După moartea dlui Chávez, ea a fost considerată pe scară largă ca fiind esențială pentru consolidarea și menținerea puterii lui Maduro, aducând o bază politică loială și o influență instituțională profundă.

În cadrul chavismului, ea inspiră atât respect, cât și frică, a declarat Roberto Deniz, un jurnalist de investigații venezuelean care a relatat pe larg despre familia Flores.

„Este o figură fundamentală în corupția din Venezuela — absolut fundamentală — și mai ales în structura puterii”, a declarat Zair Mundaray, care a lucrat ca procuror superior atât sub conducerea domnului Chávez, cât și a domnului Maduro. „Mulți oameni o consideră mult mai perspicace și mai perspicace decât însuși Maduro.”

Într-un interviu publicat în ziarul spaniol La Vanguardia în 2013, Flores s-a autointitulat „combatantă” și a apărat angajarea rudelor.

„Familia mea a fost admisă pe baza propriilor merite”, a spus ea. „Sunt mândră de ei și le voi apăra munca de câte ori va fi nevoie.”

Deși a încetat să mai dețină funcții guvernamentale oficiale după 2013, Cilia Flores și-a păstrat o autoritate imensă în culise. Este adesea descrisă ca un arhitect cheie al supraviețuirii politice a domnului Maduro.

„În cadrul chavismului, ei știu adevărata putere pe care o are Cilia Flores, poate chiar mai bine decât publicul larg”, a spus Deniz.

Se crede, de asemenea, că dna Flores are o influență decisivă asupra sistemului judiciar din Venezuela.

Se crede că mulți judecători și înalți funcționari îi sunt loiali sau au fost plasați prin intermediul rețelelor sale. Sistemul judiciar este considerat complet politizat, nereușind să emită nicio hotărâre împotriva statului în mai mult de două decenii.

„Este un sistem judiciar complet politizat, imperfect și corupt, iar Cilia Flores poartă o mare parte din responsabilitate pentru ceea ce a devenit sistemul judiciar venezuelean”, a declarat Deniz.

Jurnaliștii de investigație au documentat cazuri extinse de corupție care implică familia Maduro-Flores, inclusiv utilizarea abuzivă a fondurilor publice și legături de afaceri cu oameni de afaceri străini sancționați.

O anchetă a arătat că familia a preluat efectiv o întreagă stradă cu case de lux din Caracas, capitala țării.

Un rechizitoriu federal publicat sâmbătă o acuza pe Cilia Flores, împreună cu soțul și fiul ei, de colaborare cu traficanți de droguri.

„Ea a fost practic co-guvernatoare a țării de când el a ajuns la putere și, în multe privințe, este strategia sau puterea din spatele tronului”, a declarat Risa Grais-Targow, directoarea pentru America Latină a Eurasia Group, o firmă de consultanță politică.

„Ea a fost esențială pentru puterea sa de a rămâne, dar și acum pentru căderea sa.”