Nicușor Dan a avertizat că majorarea salariului minim pe economie ar putea duce la PIERDEREA locurilor de muncă

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre creșterea salariului minim, în contextul protestelor anunțate săptămâna viitoare. Șeful statului a spus că subiectul trebuie discutat în profunzime între Guvern, patronate și sindicate, pentru a evita decizii pripite care ar putea afecta competitivitatea economiei.

„Există un dialog absolut necesar între Guvern, patronate și sindicate. Dincolo de o eventuală obligație legală, trebuie să existe o discuție de oportunitate. Evident că toată lumea își dorește salarii mai mari, dar forțând un salariu minim prea mare, anumite activități ar putea deveni necompetitive și niște sute, mii de oameni ar putea să își piardă locurile de muncă,” a spus Nicușor Dan.