Patronatele nu vor să crească salariul minim, deşi e directivă la nivel european

În timp ce la nivel european s-a cerut implementarea unui salariu minim comun care să fie şi majorat de la 1 ianuarie 2026. România, însă, face excepţie de la această directivă. IMM România chiar propune îngheţarea acestuia, chiar şi în 2026, cu motivaţia că trei sferturi din antreprenori nu au această posibilitate.

Preşdintele IMM România, Florin Jianu, citează din datele Institutului Naţional de Statistică care spun că salariul minim a crescut constnat, în ultimii trei ani.

„Avem o analiză asupra faptului că, în ultimii trei ani, salariul minim brut a crescut în mod constat şi peste rata inflaţiei. Avem o creştere a inflaţiei de aproximativ 23% faţă de anii anteriori şi a salariului de circa 58%. Salariul minim a crescut în mod constant. Dacă în 2022 aveam salariul minim de 2.550 lei, în 2023 a fost 3.000 lei până la 1 octombrie, după care a fost 3.300 lei de la 1 octombrie, în 2024 a fost 3.700 lei, iar în 2025 este 4.050 lei„.

Florin Jianu a mai spus că „o eventuală creştere a salariului minim se va duce în preţuri care şi aşa nu mai sunt competitive în acest moment.

„De altfel, scăderea competitivităţii companiilor e menţionată de 42% dintre antreprenori ca fiind principala dificultate. O renunţare la investiţii am primit ca feedback din partea multor antreprenori din România”.

Jianu a adăugat că, în urma unui sondaj realizat la nivel de IMM-uri, „un număr de 24% dintre antreprenori menţionează pierderea contractelor, diminuarea profitului e pe locul 5, respectiv închiderea totală a firmelor.”

„Numai 18% dintre antreprenori declară că nu vor fi afectaţi de creşterea salariului minim pe economie. În cazul în care creşterea salariului minim brut pe ţară de la 1 ianuarie 2026 va fi realizată, 50% dintre antreprenori susţin că nu vor face disponibilizări, iar 24% că vor efectua disponibilizări, ceea ce înseamnă că unul din patru antreprenori va efectua disponibilizări între 2 şi 5 salariaţi. Noi ne concentrăm şi pe soluţii alternative în ceea ce priveşte posibilitatea creşterii salariului minim pe economie. Astfel, 85% dintre antreprenori menţionează ca principală soluţie scăderea cu 5 puncte procentuale a impozitării pe salarii„, a mai spus Jianu în cadrul conferinţei de marţi, unde s-a discutat şi despre majorarea salariului minim brut pe ţară începând cu 1 ianuarie 2026.

