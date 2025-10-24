Nicuşor Dan e optimist. Şeful statului estimează că problemele legate de reforma pensiilor MAGISTRAȚILOR se vor rezolva „în două-trei săptămâni”

Președintele Nicușor Dan a declarat că discuțiile privind reforma pensiilor speciale vor fi finalizate rapid, estimând că partidele din Coaliție vor ajunge la un acord în următoarele două-trei săptămâni, pentru a putea trimite noul proiect de lege în Parlament.

„Lucrul cel mai important este că avem o problemă, pensia cât salariul și voință în Coaliție. Mai mult decât atât, este voința să fie rezolvată în 2025. Este legitim ca oamenii să aibă opinii diferite. Cu cine se consultă, este bine să existe o consulatere, vedem. Toată reflecția care s-a purtat a fost pe fond. Estimez că nu va dura mai mult de două, trei săptămâni. Între timp, mulți juriști s-au uitat la acest text și există chestiuni de interpretare. Ele vor fi corectate. Rămân cele două discuții mari pe care trebuie să se ajungă la un acord politic, perioada de tranziție și cuantumul pensie-salariu”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor a spus că textul inițial al legii a fost conceput ținând cont de deciziile anterioare ale Curții Constituționale pentru a evita neconstituționalitatea pe fond.

„Eu cred că proiectul, așa cum a fost trimis, este foarte bun. În scrierea proiectului știu că au fost studiate deciziile anterioare ale Curții Constituționale pentru a evita neconstituționalitatea pe fond”, a explicat acesta.

