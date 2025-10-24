Nicușor Dan reacționează la atacurile dintre liderii PSD și premierul Bolojan: „Cred că ar putea să se ABȚINĂ”

Președintele Nicușor Dan a comentat vineri, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Iași, tensiunile din actuala Coaliție de guvernare care s-au perpetuat în ultima vreme între liderii PSD și premierul Ilie Bolojan.

Întrebat dacă ar nominaliza un alt premier de la PNL în cazul în care Coaliția de guvernare decide să renunțe la Ilie Bolojan, președintele Nicușor Dan a exclus o astfel de variantă.

„În momentul acesta avem o coaliție care are 65% în Parlament și un guvern care are un prim-ministru. Nu văd de ce această situație trebuie să se schimbe. Bineînțeles că există și conflicte, cred că unele sunt legitime. Cred că, la unele dintre ele, persoanele ar putea să se abțină. Se întâmplă să nu se abțină. Suntem oameni, natura umană este diversă,” a spus președintele.

Sursa foto: Profimedia

