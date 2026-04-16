Se teme Nicușor Dan de suspendare? Ce a declarat în urmă cu puțin timp

Presedintele României, Nicusor Dan (FOTO - ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO)

Invitat într-o emisiune la Europa FM, președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat despre temerile că ar putea fi suspendat din funcție în acest mandat. Șeful statului a transmis că nu este deloc îngrijorat și consideră că nu a încălcat Constituția. 

Nicușor Dan a spus că nu este deloc îngrijorat în privința unei eventuale suspendări din funcția de președinte al României pentru că singura faptă care ar duce la acest rezultat ar avea la bază o încălcare a Constituției.

„Deloc. Deloc, nu sunt îngrijorat. O suspendare sau o revocare este pentru un președinte care a încălcat Constituția. Nu cred că se pune problema ca eu să fi încălcat Constituția”, a spus președintele României despre suspendarea sa din funcție.

Chestionat insistent de moderatorul emisiunii cu privire la aceste temeri, președintele României a calificat totul drept „o chestiune neserioasă”. De asemenea, Nicușor Dan a subliniat că nu va fi suspendat pentru că nu va încălca Constituția.

„Eu așa cred, da. Pentru că nu voi încălca Constituția”, a încheiat Nicușor Dan. 

