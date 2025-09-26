Bat clopotele de nuntă la Cotroceni? Ce a răspuns Nicușor Dan la întrebarea „Când se însoară?”

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat din nou dacă are planuri de nuntă. Șeful statului a precizat că acest lucru este mai degrabă unul personal, iar atunci când se va întâmpla va fi un eveniment privat, despre care se va afla ulterior.

Nicușor Dan, noi declarații despre nunta cu Mirabela Grădinaru

Prezent joi seară la Digi24, președintele a primit din nou întrebarea legată de nuntă, iar el a răspuns: ”Asta e o chestiune personală şi când se va întâmpla asta va fi un spaţiu de zile care va fi foarte, foarte personal”.

Șeful statului a punctat faptul că nu se va știi când va avea loc nunta.

”Şi nu vom şti decât după ce s-a întâmplat?”, a întrebat moderatorul.

”Da”, a răspuns preşedintele.

”Ok. Ăsta e consemnul clar? Asta e o decizie pe care aţi luat-o cu doamna?”, a insistat jurnalistul.

”Sunt foarte, foarte multe decizii pe care nici nu trebuie să ne consultăm pentru că gândim absolut la fel”, a răspuns Nicuşor Dan.

Președintele a primit propunerea să facă nunta în timpul campaniei electorale

În mijlocul campaniei prezidențiale pentru alegerile din mai 2025, Nicușor Dan a primit propunerea să se căsătorească cu partenera sa de viață, însă răspunsul său a fost că va dori să facă acest lucru „într-un moment de liniște”.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru formează un cuplu de peste 20 de ani și au împreună doi copii, însă până acum nu au ajuns la altar. În timpul campaniei, viața privată a președintelui a ajuns subiect inters dezbătut în spațiul public, mulți întrebând-se de relația sa cu partenera de viață.

Deși viața personală a președintelui Nicușor Dan a fost în general discretă, el a oferit și alte detalii în intervențiile din campania electorală, în care a menționat că şi el și Mirabela Grădinaru sunt creștin-ortodocși și că ambii copii ai lor sunt botezați.