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Nicuşor Dan a semnat un decret prin care protejează persoanele implicate în acţiuni de mobilizare publică

Luiza Dobrescu
Nicuşor Dan a semnat un decret prin care protejează persoanele implicate în acţiuni de mobilizare publică
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Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, 7 octombrie 2026, mai multe decrete privitoare la promulgarea mai multor legi.

Printre acestea, se află aceea pentru instituirea anului 2026 ca Anul Grigore Constantin Moisil (PL-x 127/2026); pentru instituirea anului 2026 ca Anul Centenar al Partidului Național Țărănesc (PL-x 159/2026).

De asemenea, alt decret semnat se referă la acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2026/1296, adoptată la Bruxelles, la 26 mai 2026, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976 (PL-x 576/2026).

Preşedintele Nicuşor Dan a avut în vedere şi semnarea unui decret de promulgare a legii care protejează persoanele implicate în acțiuni de mobilizare publică (PL-x 58/2026) de cererile vădit neîntemeiate sau a procedurilor judiciare abuzive îndreptate împotriva acestora.

Un alt decret semnat de şeful statului are în vedere şi promulgarea Legii pentru modificarea anexei la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României (PL-x 284/2026).

Comentarii 1
  • Dumitru George

    Decizia Consiliului (UE, Euratom) 2026/1296 este de un misoginism extrem, unde exista doar drepturi pentru unul din parinti.
    Dar ce poti sa te astepti de la parlamentarii romani sau de la individul pe post de presedinte …
    Iar legea care protejează persoanele implicate în acțiuni de mobilizare publică este alt act legislativ ambiguu care poate fi folosit pentru inchiderea gurii anumitor categorii.
    Nu citeste nimeni legile astea???!!!

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