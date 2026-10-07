Nicuşor Dan a semnat un decret prin care protejează persoanele implicate în acţiuni de mobilizare publică

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, 7 octombrie 2026, mai multe decrete privitoare la promulgarea mai multor legi.

Printre acestea, se află aceea pentru instituirea anului 2026 ca Anul Grigore Constantin Moisil (PL-x 127/2026); pentru instituirea anului 2026 ca Anul Centenar al Partidului Național Țărănesc (PL-x 159/2026).

De asemenea, alt decret semnat se referă la acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2026/1296, adoptată la Bruxelles, la 26 mai 2026, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976 (PL-x 576/2026).

Preşedintele Nicuşor Dan a avut în vedere şi semnarea unui decret de promulgare a legii care protejează persoanele implicate în acțiuni de mobilizare publică (PL-x 58/2026) de cererile vădit neîntemeiate sau a procedurilor judiciare abuzive îndreptate împotriva acestora.

Un alt decret semnat de şeful statului are în vedere şi promulgarea Legii pentru modificarea anexei la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României (PL-x 284/2026).